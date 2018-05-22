Fabrizio Corona ultime news: il rapporto con Dio e l'arte

Corona spiazza tutti con le sue dichiarazioni, in un'intervista ha raccontato di aver aperto gli occhi quanto era in carcere e che ha cambiato il suo rapporto con due universi mai esplorati, l'arte e la religione. Mondi completamente diversi da quello del gossip.

Fabrizio Corona si sente come Padre Pio

Fabrizio può finalmente rilasciare interviste, dopo il servizio in esclusiva sul settimanale Chi, anche ArtsLife ha deciso di dedicare ampio spazio alla vicenda di Corona. In alcuni passaggi ha raccontato che in carcere è cambiato perché ha avuto molto tempo per riflettere. Fabrizio Corona vuole stare lontano dalla vita mondana ed è disposto ad accettare solo lavori ben retribuiti. Dentro le mura di San Vittore Corona si è avvicinato alla fede cristiana e ha scoperto la figura di Padre Pio. Quanto detto da Fabrizio Corona però è a tratti blasfemo perché ha dichiarato di sentirsi perseguitato come il Santo di Pietralcina e che come ha l'ossessione per il denaro, precisando però che si tratta di scopi diversi.

Fabrizio Corona e Alessandro Giorgetti

Non solo fede, ma anche arte. La detenzione ha dato modo a Corona di conoscere Alessandro Giorgetti. Fabrizio è stato conquistato da un'opera pubblicata su una rivista d'arte. Guarda caso è la banconota con il volto di Padre Pio. Secondo la rivista ArtsLife una volta uscito dal carcere Fabrizio Corona l'ha acquistata. Forse Fabrizio Corona è davvero una persona diversa, anche se conoscendolo bene, possiamo immaginare che questo possa essere un nuovo business.

Fabrizio Corona re del gossip

Purtroppo i recenti avvenimenti ci fanno pensare che Fabrizio Corona abbia ancora diversi problemi. La scorsa settimana è intervenuto in diretta a Stasera Italia per attaccare Alda D'Eusanio. A distanza di qualche giorno da quella lite la giornalista ai microfoni di Radio Cusano Campus ha detto che era stata invitata per parlare di politica ma dopo la pausa pubblicitaria l'argomento è cambiato. Alda D'Eusanio ha ripetuto che ha commesso molti reati e che i mass media devono smetterla di farlo passare come una brava persona, attaccando la giustizia, aggiungendo che lo ha incontrato tre volte, di cui due a casa di Lele Mora e quello che ha visto le “aveva fatto molto schifo”.