Neonato abbandonato in strada a Brescia: si cercano i genitori

Redazione Avatar

di Redazione

22/05/2018

È stato ritrovato un neonato di 10 giorni appena in vicolo delle Nottole, nel centro di Brescia. Il bambino era nel passeggino e le forze dell'ordine sono a lavoro per cercare di risalire all'identità dei genitori.

Abbandonato neonato a Brescia

Il neonato abbandonato a Brescia nella tarda serata di ieri sta bene. Un residente di vicolo delle Nottole a Brescia, dopo aver notato il passeggino incustodito ha allertato le forze dell'ordine. I poliziotti hanno recuperato il neonato e lo hanno portato in ospedale. I medici, dopo i controlli, hanno accertato che è in buone condizioni di salute. Il piccolo indossava una tutina blu, è un maschietto. Non c'è traccia dei genitori e gli agenti li stanno cercando per capire anche le motivazioni che li hanno spinti ad abbandonare il neonato.

La ruota della vita a Monopoli

Non ci deve sorprendere il fatto che nel 2018 vengano ancora abbandonati i bambini, non sono storie da romanzi dell'800. Le famiglie in difficoltà o le madri single, sia italiane che straniere, nei casi più gravi sono costrette ad abbandonare i neonati con la speranza che abbiano una vita migliore di quella che possono offrirgli. A Monopoli da qualche mese è stata riaperta la ruota della vita del convento di San Francesco di Paola. A febbraio è stato lasciato un piccolo di appena 4 giorni, chiamato Emanuele. La ruota della solidarietà offre una seconda possibilità ai trovatelli. Anche il neonato abbandonato a Brescia ne avrà una perché è stato lasciato nel passeggino e non gettato via come raccontano i casi di cronaca.

