Fabrizio Corona video Instagram: “E allora balliamo”

Fabrizio Corona ne ha combinata un'altra delle sue? Non siamo convinti che sia stato lui a pubblicare il video su Instagram. Ecco perché.

Chi usa il profilo Instagram di Corona?

Fabrizio è uscito dal carcere la scorsa settimana. Molti dicono che sia cambiato e che non voglia più tornare in galere. Ha trascorso 16 mesi tra le mura di San Vittore e non potrebbe mai contravvenire alle direttive imposte dai giudici. Di giorno Fabrizio Corona deve andare in comunità a Lambiate e la sera deve tornare a casa, può lavorare ma non può utilizzare i social. Eppure oggi sul profilo Instagram di Fabrizio Corona è apparso un video con questa didascalia: «E allora balliamo. #ADALET». Sono tantissimi i commenti dei fan e dei detrattori e molti lo invitano a non sfidare i giudici. Noi abbiamo qualche dubbio sulla persona che utilizza realmente il suo profilo. Prima del video infatti c'è una foto di Corona con la fidanzata Silvia pubblicata a dicembre 2016 quando Fabrizio era già in carcere. Quindi Fabrizio Corona non controlla Instagram direttamente, lo fanno i suoi collaboratori o la fidanzata Silvia Provvedi.

Fabrizio Corona torna in carcere?

Una simile leggerezza potrebbe costare molto cara a Corona, i giudici infatti devono confermare il provvedimento il prossimo 27 marzo. Il video Instagram di Corona è un'insieme di immagini, dai momenti teneri con la fidanzata, alle foto dell'arresto. Ci sono anche degli scatti di Fabrizio Corona scortato dalle guardie in tribunale e infine quelle della scarcerazione, un vero e proprio medley degli ultimi 16 mesi della sua vita. Da quando è tornato un uomo libero non ha mai parlato con i giornalisti e ha affidato le sue dichiarazioni all'avvocato Ivano Chiesa e alla fidanzata Silvia Provvedi. Vedremo come andrà a finire questa storia. Il re dei paparazzi non riesce a stare senza comunicare e ha scelto di usare le parole di Salmo e queste foto. I giudici cosa ne penseranno?