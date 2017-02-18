Home Economia & Lavoro Monete Euro rare 2017, dove si comprano? Valore e prezzi Vaticano, San Marino e Monaco

Monete Euro rare 2017, dove si comprano? Valore e prezzi Vaticano, San Marino e Monaco

di Redazione 18/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

C’è una bella differenza tra le monete Euro rare e quelle più comuni: quelle coniate da San Marino, Città del Vaticano e Principato di Monaco rientrano nella prima categoria e sono tante le aste che si tengono su Ebay, in vendita su Amazon e su altri canali per vendere questa valuta e ricavarne cifre veramente esorbitanti, anche nel 2017. Ma dove si comprano queste monete da collezione e soprattutto, qual è il valore delle monete più rare? Ci sono casi in cui il prezzo può veramente superare le aspettative? Sembra incredibile, ma gli appassionati di numismatica e i collezionisti non aspettano altro. Grazie a un accordo con la Comunità Europea, i microstati del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano hanno l’autorizzazione di utilizzare l’Euro come valuta ufficiale: pur non facendo parte dell’Unione Europea, mantengono delle relazioni particolari che permettono di coniare e utilizzare la stessa moneta degli Stati Membri. Le tirature sono estremamente contenute e le monete in Euro coniate da questi Stati sono le più richieste dai collezionisti e da chi è esperto di numismatica di tutto il mondo. Un motivo in più per conservare gli spiccioli, visto che potremmo avere in tasca un tesoro! Dove si comprano queste rarità? Di seguito, il prezzo stimato e il valore delle monete rare in Euro della Città del Vaticano, San Marino e Principato di Monaco. Esperti di numismatica e collezionisti di valuta non hanno dubbi: il valore di una moneta è dato da un errore di battitura o un disegno celebrativo e raro e le monete Euro rare non fanno eccezione. E’ il caso del Principato di Monaco, che nel 2007 venne coniata una moneta da 2 Euro con l’effige di Grace Kelly, la famosa attrice statunitense che ha sposato il Principe Ranieri di Monaco e scomparsa tragicamente. Questa valuta fa letteralmente furore, tanto che il valore stimato si aggira appena sotto i 2000 Euro: sono stati coniati 20001 esemplari, la tiratura più bassa della storia della Moneta Unica Europea: si vocifera che un imprenditore tedesco, fan della Principessa Grace, ne abbia acquistato la metà. Diverso il caso della Repubblica di San Marino: per imposizione della Banca Centrale Europea, la tiratura di valuta è limitata, ma tutti gli altri conia delle monete speciali. Le classiche otto monete (2 euro, 1 euro, 50 centesimi, 20 centesimi, 10 centesimi, 5 centesimi, 2 centesimi e 1 centesimo) da cui è composta la serie divisionale vengono messe a disposizione dei collezionisti a tiratura assai ridotta in un elegante cofanetto: sono a coniazione proof, esteticamente differenti da quelle fior do conio e su Ebay e Amazon possono arrivare a un prezzo di 1074,15 Euro. Molto ricercate sono le monete coniate dalla Città del Vaticano: quelle raffiguranti Giovanni Paolo II e la serie divisionale di Sede Vacante, ma la valuta più rara sono Le Virtù Cardinali, soprattutto quella sulla Virtù della Fede: è in vendita su Ebay alla cifra record i 8459,00 Euro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp