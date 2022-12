Fake News, nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari: tracklist e dove ascoltarlo

“Fake News”, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari è ora disponibile: 13 brani inediti che raccontano gli ultimi anni della band, dai successi alla loro visione della società.

“Fake News”: il nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari

Venerdì 2 dicembre 2022 è un “New Music Friday” molto speciale perché segna il ritorno della band più amata d’Italia: i Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo ha rilasciato il nuovo disco, intitolato “Fake News”, motivando la scelta del nome con il racconto della bufala circolata questa estate li ha visti protagonisti.

Secondo il rumor, infatti, i Pinguini Tattici Nucleari erano giunti alla fine del loro viaggio e si erano sciolti. La band, che invece continua la propria ascesa al successo, ha smentito quasi subito con un video del frontman Riccardo Zanotti. E intorno alla vicenda è nato un concept, quello della Fake News, che è poi diventato album.

“Non c’è mai una vera esigenza per noi di chiamare un album in un certo modo”, dichiara Riccardo Zanotti, i continua: “Fake News perché vorremmo essere sempre veri in un mondo di menzogne e di bugie, e vorremmo che la nostra arte arrivasse sempre in modo vero e genuino, come noi ci sentiamo. Dall’altra parte, però, abbiamo vissuto sulla nostra pelle delle fake news. Quindi, ecco, queste cose si sono unite e sembrava il titolo perfetto”

Il nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari, gruppo di grande successo formato da Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini, presenta 13 brani, di cui 3 sono già stati rilasciati come singoli nei mesi scorsi.

I singoli di Fake News, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari, sono i pluripremiati: Giovani Wannabe, Dentista Croazia e Ricordi, brani che dal recente rilascio hanno già scalato le classifiche e ottenuto dischi di platino.

Il successo dei Pinguini Tattici Nucleari negli ultimi mesi

Il successo dei Pinguini Tattici Nucleari è riconosciuto non solo in Italia, ma anche in Europa, infatti la band ha vinto nella categoria “Best Italian Act” agli MTV Europe Music Awards, avendo la meglio anche sui famosissimi Måneskin, che anche stanno portando la loro italianità nel mondo.

“È stato un riconoscimento incredibile e ne siamo estremamente orgogliosi. Ci stuzzica l’idea di poter uscire un giorno dai confini italiani ed esportare la nostra musica altrove. Per ora è solo un’idea ma questo ci ha fatto ben sperare”, afferma Riccardo Zanotti.

Inoltre, con l’arrivo del mese di dicembre e di Spotify Wrapped, Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari si è piazzata nella top10 delle canzoni più ascoltate su Spotify in Italia.

Quindi, per fortuna lo scioglimento dei Pinguini Tattici Nucleari per fortuna resta un Fake News, e il gruppo è nel pieno della sua popolarità, avendo altresì venduto in circa 12 ore un numero di biglietti tale da fare sold out dei grandi stadi di Milano (San Siro) e Roma (Olimpico).

Tracklist di “Fake News”, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari

“Fake News”, nuovissimo disco dei Pinguini Tattici Nucleari, conta 13 brani per un totale di circa 47 minuti di ascolto. Dei 13 brani, 3 sono già molto conosciuti, si tratta dei singoli: Giovani Wannabe, Dentista Croazia e Ricordi.

Di seguito la tracklist dell’album “Fake News” dei Pinguini Tattici Nucleari:

Zen L’Ultima Volta Hold On Stage Diving Ricordi Melting Pop Fede Dentista Croazia Hikikomori Giovani Wannabe Barfly Non Sono Cool Cena di Classe

Dove ascoltare “Fake News” dei Pinguini Tattici Nucleari

“Fake News”, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari, è stato rilasciato il 2 dicembre 2022, ed è ora disponibile all’ascolto sulle principali piattaforme di musica in streaming, come Spotify, Apple Music, iTunes e Amazon Music.