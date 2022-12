L’importanza del piano editoriale per il web marketing

Il piano editoriale è uno strumento indispensabile per chiunque voglia fare web marketing: permette, infatti, di pianificare e coordinare le attività online, creando contenuti che siano efficaci dal punto di vista della comunicazione e del marketing. Per questo motivo, esistono varie tipologie di corso SEO online che si dedicano proprio alla spiegazione di come organizzare un buon piano editoriale.

Un buon piano editoriale tiene conto delle esigenze del target di riferimento, degli obiettivi da raggiungere e dei mezzi a disposizione. Il piano editoriale è, dunque, un alleato preziosissimo per tutti coloro che operano nel settore del web marketing, poiché consente di impostare al meglio le proprie strategie e azioni.

Come creare un piano editoriale per il vostro sito web

Creare un piano editoriale per il vostro sito web non è certo una missione semplice, ma con qualche accorgimento è assolutamente fattibile.

Innanzitutto, considerate quali argomenti tratterete sul vostro sito: questo può essere determinato in base alla nicchia del vostro business o in base ai vostri obiettivi di marketing. Ad esempio, se vendete articoli per la casa, i vostri argomenti potrebbero includere idee per l’arredamento, consigli per la pulizia e organizzazione e suggerimenti per la cura della casa. D’altra parte, se il vostro obiettivo è quello di generare più lead, allora il vostro contenuto dovrebbe essere incentrato sugli argomenti che i vostri potenziali clienti sono interessati a leggere.

Una volta che sapete quali argomenti tratterete, è importante decidere quanto spesso pubblicherete il contenuto. Se non siete sicuri di quale frequenza sia appropriate per il vostro sito, considerate di pubblicare una o due volte alla settimana per iniziare.

Oltre a decidere quali argomenti tratterete sul vostro sito e quanto spesso li pubblicherete, è importante anche pensare a come organizzerete il vostro contenuto: ciò significa decidere se dividerlo in categorie o se pubblicarlo in ordine cronologico.

Infine, un piano editoriale per il vostro sito web può anche aiutarvi a migliorare il coinvolgimento dei visitatori. Questo significa incoraggiarli a interagire con voi e con gli altri utenti del sito attraverso commenti e condivisioni dei social media: un modo per farlo è includere un call to action nella parte inferiore di ogni post o pagina del sito. Ad esempio, potreste chiedere agli utenti di condividere l’articolo su Facebook se lo hanno trovato utile o di lasciare un commento se hanno qualche consiglio da aggiungere. Queste azioni semplici possono aumentare notevolmente l’engagement degli utenti e può portare nuovi visitatori, che potrebbero non aver mai visitato il vostro sito prima.

La fase di esecuzione del piano editoriale

Una volta che il piano editoriale è stato definito e redatto, è tempo di metterlo in azione.

La fase di esecuzione del piano editoriale dovrebbe essere considerata un processo continuo, in quanto il piano editoriale dovrà essere costantemente aggiornato per tenere il passo con i cambiamenti nel mercato e nei trend. Tuttavia, ci sono alcune linee guida generali che possono aiutare a garantire il successo della fase di esecuzione del piano editoriale.