Fall Guys gratis: quando sarà free, come scaricarlo e su quali piattaforme è disponibile

Fall Guys diventa gratis per tutti; a partire da qualche anno dal lancio ufficiale del videogioco Battle Royale, Fall Guys è divenuto gratuito per tutti i nuovi giocatori che vorranno utilizzarlo. Il gioco, infatti, ha annunciato una nuova stagione a partire dal 21 giugno 2022, data in cui Fall Guys diventerà gratuito per tutti gli utenti di tutte le piattaforme che vorranno provarlo. Contestualmente, Fall Guys potrà essere scaricato anche da parte di tutti gli utenti su piattaforme di gioco diverse. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Fall Guys gratis.

Fall Guys gratis: quando scaricarlo gratuitamente?

Quella di Fall Guys gratis è sicuramente una notizia che piacerà a tantissimi videogiocatori che, nel corso degli anni, hanno osservato gameplay, contenuti e video di diverso genere, a proposito dell’atipico Battle Royale in cui i videogiocatori si confrontano su un videogioco all’interno del quale, costantemente, cambiano i miei giochi e le possibilità di confrontarsi tra videogiocatori di tutto il mondo.

Fall Guys sarà gratis a partire dal 21 giugno 2022, data in cui ci sarà una nuova stagione del videogioco che è stata già annunciata, da parte del team di sviluppatori di Fall Guys, come la più ricca di sempre in quanto a giocatori, possibilità di gioco e tanto altro ancora.

Fall Guys gratis: come giocare e come scaricarlo?

Fall Guys sarà gratis per tutti gli utenti di tutte le piattaforme differenti che vorranno giocarvi. Se, in alcuni periodi, Fall Guys è stato gratuito per alcuni utenti con pass o con abbonamenti annuali, adesso Fall Guys diventa un free-to-play, così come alcuni videogiochi come Fortnite e Call of Duty: Warzone. Ciò significa che, indipendentemente dalla presenza di un abbonamento all’interno del proprio account, si potrà giocare a Fall Guys confrontandosi con i propri amici o con video giocatori di tutto il mondo.

Su quali piattaforme è disponibile Fall Guys gratis?

Fall Guys sarà disponibile per tutte le piattaforme di gioco online, in maniera assolutamente gratuita. È stata, infatti, annunciata anche una versione specifica del videogioco su PlayStation 5 e sulla nuova generazione di piattaforme per i videogiocatori di tutto il mondo. Ovviamente, Fall Guys e sarà disponibile anche per gli utenti di Xbox, Nintendo Switch e PC.

Fall Guys gratis: i giocatori che l’avevano acquistato riceveranno un Legacy Pack

Coloro che avevano acquistato Fall Guys nel corso degli anni saranno ricompensati da parte del videogioco, attraverso una serie di omaggi previsti da parte della piattaforma. In particolar modo, chi ha acquistato Fall Guys riceverà il cosiddetto Legacy Pack. Si tratta di un omaggio da parte della piattaforma per ricompensare coloro che avevano creduto nel videogioco acquistandolo a partire dal day one. I videogiocatori riceveranno il primo Season Pass di Fall Guys in maniera gratuita, a cui si aggiungono tanti oggetti collezionabili e tanto altro ancora. Il Season Pass di Fall Guys sarà pensato alla maniera di tutti gli altri video giochi free-to-play, attraverso skin e altre aggiunte nel videogioco che potranno essere riscattate avanzando di livello, dopo aver acquistato il pass per la stagione corrente.