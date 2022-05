Isola dei Famosi 2022, Nick Luciani infortunato: dovrà abbandonare il programma?

Un altro infortunio nell’ambito dell’Isola dei Famosi 2022, in un’edizione che è particolarmente interessata dai problemi di salute che riguardano i naufraghi. Dopo la distorsione di Guendalina, ad aver preoccupato il pubblico a casa c’è stato l’infortunio di Nick Luciani, per un problema al piede che è stato spiegato da Alvin a Ilary Blasi. Si tratta di un qualcosa di non troppo preoccupante, per cui l’inviato ha subito rassicurato il pubblico a casa e la famiglia di Nick Luciani spiegando l’accaduto. Nick Luciani dovrà lasciare l’Isola dei Famosi 2022 dopo il suo infortunio?

Isola dei Famosi 2022, Nick Luciani infortunato: che cos’è successo?

Per capire quale sia stata la dinamica dell’infortunio di Nick Luciani, che si è fatto male al piede in modo sicuramente atipico, basti guardare alle parole pronunciate da Alvin che, nel parlare a Ilary Blasi e agli spettatori, ha spiegato che Nick ha avuto un problema al piede e ha dovuto subire un’operazione. Il problema, come spiegato dall’inviato, è nato in virtù di un corpo estraneo che gli si è conficcato nel piede.

Queste le parole di Alvin a proposito di Nick Luciani infortunato: “Io volevo darvi solo tre piccoli aggiornamenti. Avete avuto modo di vedere che ci ha appena raggiunti Nick che è con le stampelle isolane perché purtroppo ha avuto un piccolo intervento al piede in quanto un corpo estraneo, ovvero un pezzo di corallo, gli si era conficcato nel piede ed è stato estratto dal dottor Gazzè che salutiamo. L’operazione è andata benissimo. Stamattina proprio ha subito questo piccolo intervento. Qualche giorno di riposo, ma insomma il nostro Nick sta bene”.

Isola dei Famosi 2022: Nick Luciani dovrà abbandonare il programma dopo l’infortunio?

Grande apprensione per la famiglia, i fan di Nick Luciani e il pubblico a casa, che si chiede se il naufrago dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 dopo l’infortunio che l’ha riguardato. In realtà, come spiegato da Alvin, il concorrente dovrebbe essere in grado di proseguire la sua avventura all’Isola dei Famosi; anche Nick Luciani si è detto molto ottimista, e ha spiegato di aver costruito da solo le stampelle che utilizzava, quindi Nick Luciani non dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 dopo il suo infortunio.