Favij e i Mates fanno sold out a Montecatini: raddoppio evento al Teatro Verdi

Un nuovo attesissimo appuntamento con Favij e i Mates, i simpaticissimi youtuber diventati popolari grazie ai loro video sul web, che la prossima domenica 12 febbraio saranno protagonisti dell'evento Webstar Show a partire dalle 15.00 al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme. Gli ospiti speciali (Favij, St3pny, Anima, Surreal Power e Vegas), considerati ormai tra i youtuber più amati dalle nuove generazioni, si alterneranno sul palco del Teatro Verdi con I Nulla Facenti, diventati popolari grazie ai loro video sui social in cui raccontano in chiave divertente situazioni rappresentative per i teenager. La prima data dell'evento presentato da Diana Del Bufalo a Montecatini è già sold out ed è lo stesso Favij ad annunciarlo ai suoi fan in un recente video Instagram: nel farlo però il giovane youtuber rassicura anche tutti coloro che non erano riusciti ad acquistare in tempo il biglietto. [caption id="attachment_1161" align="aligncenter" width="300"] La locandina dell'evento con Favij e i Mates al Teatro Verdi di Montecatini.[/caption]

Sold Out evento Faviij e i Mates: nuova data a Montecatini

L'con ie isarà infatti raddoppiato e la seconda data alè prevista per domenica 5 Marzo sempre per le 15.00. Con la partecipazione di Emanuele Bassi, il giovane rapper livornese autore del brano “Ma ‘un è mica mio”, e Dj Set, WEBSTAR SHOW è il primo show teatrale completamente dedicato alle star del web. Anon poteva dunque mancare, lo youtuber che in soli quattro anni di carriera è riuscito a conquistarsi ben 3 milioni di fan su FavijTV, ed i, il simpaticissimo quartetto protagonista, insieme agli altri, del programma Sky Social Face giunto alla seconda edizione. Una domenica pomeriggio interamente dedicata ai ragazzi, all’insegna del divertimento e della buona musica. Maggiori info sull'di seguito: Facebook: www.facebook.it/webstarshow Instagram: www.instagram.com/webstarshow