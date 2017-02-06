Favij e i Mates fanno sold out a Montecatini: raddoppio evento al Teatro Verdi
di Redazione
06/02/2017
Un nuovo attesissimo appuntamento con Favij e i Mates, i simpaticissimi youtuber diventati popolari grazie ai loro video sul web, che la prossima domenica 12 febbraio saranno protagonisti dell'evento Webstar Show a partire dalle 15.00 al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme. Gli ospiti speciali (Favij, St3pny, Anima, Surreal Power e Vegas), considerati ormai tra i youtuber più amati dalle nuove generazioni, si alterneranno sul palco del Teatro Verdi con I Nulla Facenti, diventati popolari grazie ai loro video sui social in cui raccontano in chiave divertente situazioni rappresentative per i teenager. La prima data dell'evento presentato da Diana Del Bufalo a Montecatini è già sold out ed è lo stesso Favij ad annunciarlo ai suoi fan in un recente video Instagram: nel farlo però il giovane youtuber rassicura anche tutti coloro che non erano riusciti ad acquistare in tempo il biglietto. [caption id="attachment_1161" align="aligncenter" width="300"] La locandina dell'evento con Favij e i Mates al Teatro Verdi di Montecatini.[/caption]
Sold Out evento Faviij e i Mates: nuova data a MontecatiniL'evento con i Favij e i Mates sarà infatti raddoppiato e la seconda data al Teatro Verdi è prevista per domenica 5 Marzo sempre per le 15.00. Con la partecipazione di Emanuele Bassi, il giovane rapper livornese autore del brano “Ma ‘un è mica mio”, e Dj Set, WEBSTAR SHOW è il primo show teatrale completamente dedicato alle star del web. A Montecatini non poteva dunque mancare Favij, lo youtuber che in soli quattro anni di carriera è riuscito a conquistarsi ben 3 milioni di fan su FavijTV, ed i Mates, il simpaticissimo quartetto protagonista, insieme agli altri, del programma Sky Social Face giunto alla seconda edizione. Una domenica pomeriggio interamente dedicata ai ragazzi, all’insegna del divertimento e della buona musica. Maggiori info sull'evento di seguito: Facebook: www.facebook.it/webstarshow Instagram: www.instagram.com/webstarshow
