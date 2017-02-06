Home Attualità Stefano De Martino instagram news, è amore con Elena D’Amario?

di Redazione 06/02/2017

Stefano De Martino è ancora single oppure è pronto per uscire allo scoperto e ufficializzare il suo nuovo amore? Le ultime news di gossip spingono sempre più in questa seconda direzione anche dopo la rivelazioni fatte dal giornalista Alberto Dandolo: durante la sua ultime breve vacanza alle Mauritius infatti l’ex marito di Belen Rodriguez, pur avendo fatto credere di essere da solo sarebbe stato raggiunto da Elena D’Amario, sua collega, amica e confidente dai tempi di Amici. Anzi, si insinua anche che con lui ci fosse un fotografo di fiducia pronto a fare gli scatti giusti che prossimamente verranno pubblicati su una rivista di gossip, probabilmente ‘Chi’. Una svolta clamorosa che però secondo Stefano è molto lontana dalla verità e lui ha voluto replicare nelle scorse ore con un post sul suo profilo Instagram. Il ballerino ha detto di essere stupito per l’attenzione riservata alla sua vacanza, come se fosse strano il fatto di essere partito da solo. E poi ha aggiunto: “Per quanto riguarda il fotografo in valigia non ci stava e immagino che si sia dovuto pagare un biglietto di tasca sua per farmi due foto in spiaggia che credo vedrai presto su qualche giornale”. Quindi De Martino non nega che nelle prossime settimane certe foto allusive potrebbero anche essere pubblicate, ma vuole anche difendere il rapporto con Elena D’Amario, una persona alla quale vuole bene senza che questo si trasformi in altro. Di recente però Stefano ha ammesso quello che vorrebbe adesso: “Per avere successo devi essere felice e quindi sceglierei sempre l'amore. Perché un infelice non va da nessuna parte. E al contrario non funziona: il successo non ti porterà mai l'amore. L'amore invece ti può portare il successo” ha scritto e forse adesso è di nuovo pronto.

