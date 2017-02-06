Home Attualità Sanremo, allarme bomba per pacco sospetto vicino all'Ariston

Sanremo, allarme bomba per pacco sospetto vicino all'Ariston

di Redazione 06/02/2017

Momenti di paura a Sanremo dove qualche ora fa è stato rinvenuto un pacco sospetto abbandonato in una aiuola situata a poco meno di 200 metri dall'Ariston. Una situazione che ha fatto preoccupare molti passanti e gli esercenti delle attività vicine che hanno così deciso di chiamare le Forze dell'Ordine per verificare cosa ci fosse dentro quell'involucro. L'allarme bomba si è subito diffuso tra passanti e tanti curiosi hanno voluto assistere, seppur da lontano, alle operazioni degli artificieri del 112 giunti subito dopo sul posto per effettuare i consueti accertamenti. Dopo aver isolato completamente la zona antistante il Parafiori di Sanremo, gli artificieri si sono messi subito a lavoro ed hanno appurato subito dopo che si trattava per fortuna di un semplice pacco contenente al suo interno diversi Flyer pubblicitari destinati ad un giornalista di Sanremo. Nessuna bomba dunque e nessun atto intimidatorio come invece si era avuto modo di pensare pochi minuti prima, essendo la stessa una zona molto frequentata soprattutto in questi giorni, per via del consueto e storico festival della Canzone Italiana. Il Festival di Sanremo 2017 è giunto già alla sua sessantasettesima edizione e si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2017. Presentato ancora una volta dal conduttore Carlo Conti, quest'anno il festival più famoso della musica italiana vedrà la eccezionale partecipazione di Maria De Filippi. Inoltre, tra le novità previste per questa edizione, il comico Maurizio Crozza ci intratterrà per tutte e cinque le serate con le sue divertenti "copertine".

