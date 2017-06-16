Gemma Galgani lascia il trono over di Uomini e donne?

Gemma Galgani ha trovato l’amore. Grazie al trono over di Uomini e donne ha conosciuto Marco Firpo. All’inizio le cose tra i due non sono andate bene, ma la bionda Gems alla fine è riuscita a conquistare il cuore del cavaliere ligure. In questi giorni la coppia del trono over è pizzicata dai fan agli eventi che li vedono protagonisti e Gemma Galgani è felice e sorridente come non mai. Fuori dagli studi televisivi di Uomini e donne, lei e Marco Firpo sono anche più rilassati e liberi di vivere questa conoscenza che, si spera, si concluderà con un bel lieto fine.

I due piccioncini dopo essere stati nella terra di Marco Firpo, si sono spostati a Torino. Indipendente e realizzata dal punto di vista economico e professionale, la dama del trono over ha confessato a Di Più che non ha alcuna intenzione di rivoluzionare la sua vita e quella del compagno. I fan che aspettavano con ansia di vederla indossare l’abito bianco o alle prese con una convivenza resteranno molto delusi. Dietro questa scelta però c’è una ragione ben precisa, Gemma Galgani sente che Marco Firpo è più frenato rispetto a lei, quindi non vuole forzarlo a fare qualcosa per cui non si sente ancora pronto.

Se la relazione tra Gemma Galgani e Marco Firpo dovesse procedere a gonfie vele come adesso, a settembre la dama del trono over potrebbe non tornare a Uomini e donne. È ancora troppo presto per dirlo ma i presupposti ci sono tutti. L’eventuale assenza di Gems però potrebbe diventare un serio problema per Maria De Filippi, i siparietti tra Gemma e Tina fanno alzare l’asticella dello share. Senza contare il fatto che tutti sono appassionati alle tragedie sentimentali della Galgani. In ogni caso non vi preoccupate, Queen Mary ha sempre una soluzione e Gemma, affamata di popolarità, non lascerebbe mai il piccolo schermo e gli studi che le hanno regalato fortuna e amore. Magari potrebbe diventare la nuova opinionista di Uomini e donne, accanto alla sua acerrima nemica!