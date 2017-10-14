Home Intrattenimento Fedez contro Barbara D'Urso su Instagram: Le tue C*****

Fedez contro Barbara D'Urso su Instagram: Le tue C*****

di Redazione 14/10/2017

Fedez contro Barbara D'Urso su Instagram... Il rapper ne ha fatta una delle sue? L'artista questa volta è dovuto scendere in campo per difendere Chiara Ferragni dagli attacchi della stampa, la quale li avrebbe definiti "maleducati". Com'è ben noto Fedez non è uno che le manda a dire, tanto che in una Instagram Stories a Barbara D'Urso dice: "Le tue c*****" Fedez su Instagram attacca la stampa italiana Nell'arco degli anni abbiamo imparato a conosce e in un certo qual modo apprezzare il carattere di Fedez, che non si è mai creato dei problemi ad esporre la sua oppinione sia verso i colleghi, che la politica o la stampa. Questa volta il rapper però, come un prode e romantico cavaliere, è sceso in campo per difendere Chiara Ferragni, come mai? La fashion blogger è stata protagonista di una news un po' particolare riguardante il suo cane e una "pupu" fatta nel giardino condominiale", dove vive la coppia. Sul fatto sono state dette diverse cose, come che ad esempio pagasse una quota extra per permettere al suo cane di fare i bisogni nel cortile. La verità però sarebbe un altra, motivo per cui Fedez ha attaccato la stampa italiana su Instagram. Fedez contro Barbara D'Urso, il video messaggio su Instagram Fedez contro Barbara D'Urso, qualcuno aggiungerebbe... Di nuovo. Le notizie riguardanti Chiara Ferragni sarebbero state oggetto di dibattito in uno dei servizi proposti dalla conduttrice di Mediaset. Fedez nel suo video messaggio pubblicato su Instagram in un certo qual modo si è trovato costretto a raccontare cos'è successo realmente alla fidanzata. Dunque Chiara Ferragni non userebbe il giardino condominiale per i bisogni del suo cane, ma la cucciola è semplicemente stata vittima di in un incidente di percorso subito rimosso. Nel video messaggio il rapper infatti afferma, riferito a Barbara D'Urso: "La cacca del cane si saccoglie, le tue cagate no". Fedez su Instagram difende Chiara Ferragni, ma le nozze? Nel momento in cui si parla di Fedez e Chiara Ferragni non si può far a meno di parlare delle loro nozze, che dovrebbero essere imminenti. Sembrerebbe che il matrimonio tra i due ragazzi potrebbe essere molto più sfarzoso di quello che in realtà ci aspettiamo, tanto che la stessa Ferragni ha confermato la presenza di molti amici della coppia. La location, che al momento è ignota, dovrebbe essere a Verona dove Fedez le ha appunto fatto la proposta. Ma come mai la date delle nozze al momento resta un mistero?

