GF Vip Jeremia Rodríguez in lite con Luca Onestini, l'assalto del web: Sei mafioso

di Redazione 14/10/2017

Jeremia Rodriguez forse non sta dando il meglio di se al GF Vip quest'anno. Il fratello di Belen questa volta è stato protagonista di una lite con Luca Onestini che ha provocato un vero e proprio assalto sul web con commenti come: "Sei mafioso" GF Vip Jeremia Rodriguez troppo arrogante? Jeremia Rodriguez al momento non è uno dei concorrenti più apprezzati del GF Vip. Le sorelle Belen e Cecilia nel corso della puntata di lunedì in diretta hanno cercato di giustificare gli atteggiamenti del fratello, un po' troppo arrogante e tendente ad atteggiamenti violenti. Durante il suo percorso al GF Vip lo abbiamo visto litigare con Daniele Bossari, tanto che le sue minacce hanno allarmato la compagna Filippa la quale ha addirittura allertato la redazione, con Simona Izzato e non a caso Ricky Tognazzi ha minacciato di fargli querela... Negli ultimi giorni abbiamo visto Jeremia Rodriguez anche contro Aida Yespica. Il ragazzo secondo il pubblico è davvero troppo arrogante violento, come mai il GF Vip non prende ancora provvedimenti? GF Vip Jeremia Rodriguez contro Luca Onestini In questi giorni Luca Onestini non sta di certo vivendo un bel periodo. Quando successo con Soleil Sorge l'ha davvero stravolto e i gossip di Cecilia Rodriguez non lo aiutano di certo, soprattutto se pensiamo allo scontro con Giulia De Lellis. Nell'arco delle ultime ore però Luca Onestini è stato protagonista di una lite con Jeremia Rodriguez, come mai? Al centro del litigio a quanto pare c'è sempre Soleil Sorge e l'idea dei Rodriguez secondo cui l'ex tronista abbia messo in atto una recita in tutti i sensi. GF Vip Jeremia Rodriguez assaltato dal web: Sei un mafio La nuova lite con Luca Onestini ha fatto si che il web creasse un vero e proprio assalto nei confronti di Jeremia Rodriguez. Durante lo scontro Jeremia si è lasciato andare a frasi come: "Se non ci conoscevamo, ti davo due schiaffi!" e "Con un cog**one così, non parlo". Il popolo del web ha additato il fratello di Belen con la frase: "Sei un mafioso". Questa volta il GF Vip prenderà provvedimenti o lascerà correre?

