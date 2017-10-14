Home Attualità Ragazza aggredita a Firenze, si indaga tra gli amici?

di Redazione 14/10/2017

Stamattina una ragazza di diciassette anni è stata trovata riversa in una pozza si sangue nel parco di Montelupo Fiorentino, dopo esser stata aggredita. Già nell'arco della notte gli amici avevano provveduto a denunciare la sua scomparsa alla questura di Firenze Ragazza aggredita a Firenze, i fatti Una ragazza di diciassette anni questa mattina è stata trovata riversa in un pozza di sangue nel parco di Montelupo Fiorentino, da una signora che immediatamente ha chiamato i soccorsi e i carabinieri immediatamente accorsi sul posto. Cosa sia successo nelle ore precedenti all'aggressione al momento è ignoto, gli unici fatti resi noti alla stampa riguarda la giornata di ieri quando la minorenne è uscita per trascorrere la serata in discoteca con degli amici, tutti tra i diciotto anni. Dopodiché un attimo di distrazione e la ragazza di diciassette anni sembra esser stata risucchiata nel vuoto. Ragazza aggredita a Firenze, scomparsa dopo una lite in discoteca Questa mattina mentre la signora denunciava il ritrovamento della ragazza diciassettenne, gli amici avevano già provveduto a fare una denuncia di scomparsa alla questura di Firenze. I ragazzi, interrogati diverse ore dagli inquirenti, hanno raccontato di aver trascorso parte del tempo in discoteca quando a un certo punto si è anima una lite che probabilmente li ha coinvolti. A quanto tare sarebbe il gruppo si sarebbe separato dalla diciassettenne nei pressi di parco dell'Ambrogina, noto ritrovo dei giovani a Firenze. In questo frangente la ragazza è stata aggredita e abbandonata appunto nel parco di Montelupo Fiorentino. Ragazza aggredita a Firenze, si indaga tra gli amici e l'ex fidanzato Dopo il ritrovamento la ragazza aggredita a Firenze è stata portata all'ospedale Careggio di Empoli, dove è stata ricoverata con un gravissimo trauma cranico. La fase critica secondo i medici sembra essere stata superata dalla ragazza che al momento è cosciente e riesce pure a parlare. Gli inquirenti fiorentini nel frattempo lasciano aperta ogni ipotesi, tanto che secondo alcune fughe di notizie al momento si sta preferendo indagare anche sugli amici. Il perché della scelta degli inquirenti si basa sul fatto che la ragazza da qualche giorno aveva interrotto una relazione amorosa. In queste ore infatti l'ipotesi più quotata dagli inquirenti è quella dell'aggressione da parte dell'ex fidanzato, ma per il momento nulla è stato confermato.

