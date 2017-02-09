Fedez Instagram: dopo la bufala dell’arresto il rapper diventa bravo ragazzo (foto)

Fedez e J-Ax protagonisti di uno scherzo di cattivo gusto. Un sito fake di Rolling Stone ha diffuso la notizia dell’arresto dei due rapper ma era una bufala. Oggi Fedez su Instagram ha pubblicato una foto per dimostrare a tutti che è un bravo ragazzo. Ha coperto i tatuaggi e ha indossato una camicia a mezza manica, i pantaloncini e i calzettoni bianchi. Accanto alla foto ha scritto di essere pronto per il primo giorno di scuola ma dall’espressione sembra quasi che debba andare in collegio.

La foto di Fedez su Instagram fa uno strano effetto, chissà se il rapper si piace di più così o con il corpo ricoperto da tatuaggi. Una cosa è certa, lo scopo di questo scatto è quello di mettere a tacere le malelingue. Poco dopo la diffusione delle news sull’arresto di Fedez e J-Ax sono intervenuti i due rapper ad Ansa: «Ormai scommettiamo ogni giorno su quale sarà la cazzata del giorno». Intanto stanno valutando se agire per vie legali e chiedere un risarcimento.

E non sarebbe la prima richiesta di questo tipo, i ‘Comunisti col rolex’ hanno fatto causa ad un locale di Milano che ha usato il loro volto per un fotomontaggio ironico alla Zoolander che Fedez e J-Ax non hanno gradito. L’avvocato dei rapper è indignato per gli insulti che vengono rivolti loro ogni giorno, sotto l’ultima foto di Fedez su Instagram gli utenti si sono risparmiati, ma in altre occasioni sono stati molto pesanti!