Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Sanremo 2017 look seconda serata: Gli outfit promossi e bocciati al Festival, Francesco Totti il più elegante

Redazione Avatar

di Redazione

09/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Durante la seconda serata di Sanremo 2017 gli occhi dei telespettatori erano puntati anche sui vari look. Ad affiancare Carlo Conti e Maria De Filippi nella conduzione ieri abbiamo avuto modo di vedere un Francesco Totti elegantissimo e molto ironico. Ma quali sono gli outfit promossi e bocciati durante la seconda serata del Festival?

Sanremo 2017 moda: Da Carlo Conti, Francesco Totti e Paola Turci... I look promossi

Anche durante la seconda serata di Saremo 2017 abbiamo avuto l'opportunità di poter assistere a momenti di alta moda. Se da una parte Carlo Conti ha confermato la sua eleganza, dall'altra parte Francesco Totti ha stupito anche per il suo portamento. I sostenitori del Capitano della Roma infatti si chiedono se sia stato guidato dalla moglie Ilary nella scelta dell'outfit... Uno degli outfit promossi della seconda serata è stato quello di Bianca Atzei, nonostante il mix di fantasie, anche se i fan si chiedono come mai la cantante non abbia osato di più (Ndr. Gli ultimi outfit sanremesi della Atzei avevano messo in mostra la sua grandissima sensualità). Alice Paba, nota per il suo trascorso a The Voice, ha accantonato per un attimo la sua estrosità e ha sfoggiato il suo elegantissimo portamento indossando un vestito nero con delle fantasia floreali. Paola Turci invece è stata promossa a pienissimi voti! Il look della cantante rappresentava in pieno la sua canzone, Paola Turci con  indosso il suo tailleur è stata definita sensuale, eccentrica ma soprattutto elegante. Ma quali sono i look bocciati invece?

Sanremo 2017 look: Bocciati i look di Maria De Filippi e Francesco Gabbani

Tra i look bocciati troviamo quelli di Maria De Filippi, i suoi abiti sono stati definiti goffi mentre i gioielli troppo esagerati e fuori tono. Nella lista troviamo anche Francesco Gabbani che ha preferito un look anche fin troppo casual, uscendo così fuori dai canoni sanremesi. Insieme a loro troviamo anche Giorgia, il vestito sarebbe stato più bello se fosse stato della misura giusta... Chissà cosa vedremo nel corso della terza serata?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fedez Instagram: dopo la bufala dell’arresto il rapper diventa bravo ragazzo (foto)

Articolo Successivo

Il commissario Montalbano anticipazioni trama nuovi episodi 27 febbraio e il 6 marzo 2017, dove poterlo vedere in streaming?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025