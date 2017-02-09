Sanremo 2017 look seconda serata: Gli outfit promossi e bocciati al Festival, Francesco Totti il più elegante
di Redazione
09/02/2017
Durante la seconda serata di Sanremo 2017 gli occhi dei telespettatori erano puntati anche sui vari look. Ad affiancare Carlo Conti e Maria De Filippi nella conduzione ieri abbiamo avuto modo di vedere un Francesco Totti elegantissimo e molto ironico. Ma quali sono gli outfit promossi e bocciati durante la seconda serata del Festival?
Sanremo 2017 moda: Da Carlo Conti, Francesco Totti e Paola Turci... I look promossiAnche durante la seconda serata di Saremo 2017 abbiamo avuto l'opportunità di poter assistere a momenti di alta moda. Se da una parte Carlo Conti ha confermato la sua eleganza, dall'altra parte Francesco Totti ha stupito anche per il suo portamento. I sostenitori del Capitano della Roma infatti si chiedono se sia stato guidato dalla moglie Ilary nella scelta dell'outfit... Uno degli outfit promossi della seconda serata è stato quello di Bianca Atzei, nonostante il mix di fantasie, anche se i fan si chiedono come mai la cantante non abbia osato di più (Ndr. Gli ultimi outfit sanremesi della Atzei avevano messo in mostra la sua grandissima sensualità). Alice Paba, nota per il suo trascorso a The Voice, ha accantonato per un attimo la sua estrosità e ha sfoggiato il suo elegantissimo portamento indossando un vestito nero con delle fantasia floreali. Paola Turci invece è stata promossa a pienissimi voti! Il look della cantante rappresentava in pieno la sua canzone, Paola Turci con indosso il suo tailleur è stata definita sensuale, eccentrica ma soprattutto elegante. Ma quali sono i look bocciati invece?
Sanremo 2017 look: Bocciati i look di Maria De Filippi e Francesco GabbaniTra i look bocciati troviamo quelli di Maria De Filippi, i suoi abiti sono stati definiti goffi mentre i gioielli troppo esagerati e fuori tono. Nella lista troviamo anche Francesco Gabbani che ha preferito un look anche fin troppo casual, uscendo così fuori dai canoni sanremesi. Insieme a loro troviamo anche Giorgia, il vestito sarebbe stato più bello se fosse stato della misura giusta... Chissà cosa vedremo nel corso della terza serata?
