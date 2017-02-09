Sanremo 2018 rumors conduttori: Totti e Ilary insieme al Festival?

Francesco Totti e Ilary Blasi conduttori del Festival di Sanremo 2018? I rumors che vogliono la coppia sul palco dell’Ariston il prossimo anno sono sempre più insistenti. Perché si parla proprio di loro? Nel corso dell’ultimo mese sono molti i nomi dei possibili conduttori della prossima edizione del festival di Rai1. L’unica certezza al momento è che Carlo Conti non sarà più il direttore artistico, ha deciso di chiudere in bellezza con Sanremo 2017, tornare all’Ariston dopo questa edizione molto fortunata potrebbe rivelarsi fatale per il conduttore.

Il direttore di Rai1 però piuttosto che pensare ad un Sanremo 2018 ‘targato’ Maria De Filippi, sarebbe intenzionato ad un nuovo tipo di conduzione. La coppia Totti-Blasi piace ad Andrea Fabiano, incalzato dai giornalisti attenti agli ultimi rumors, in conferenza stampa ha risposto che potrebbe essere interessante. Il capitano della Roma ieri sera ha segnato un goal importante sul campo del teatro Ariston, la sua apparizione infatti ha fatto schizzare in alto l’asticella dello share e, come sappiamo, questo è molto importante ai fini degli sponsor. Carlo Conti è riuscito nella straordinaria impresa di far quadrare i ‘conti’ e non è un gioco di parole. Come ha detto Maurizio Crozza nella sua copertina, Carlo e Maria sono i ‘promessi sponsor’.

Tornando a Totti e Ilary invece, la loro presenza a Sanremo 2018 come conduttori non è così scontata come potrebbe sembrare dai rumors, anche se Conti sarebbe davvero felice di lasciare a loro due il testimone. Francesco Totti è una persona brillante e in coppia con Ilary Blasi fanno davvero scintille. Il Festival di Sanremo 2018 potrebbe diventare ancora più familiare dell’edizione ancora in corso, Maria De Filippi infatti è riuscita a svecchiare una manifestazione troppo ampollosa, entrando nelle case di tutti gli italiani. Noi non riusciamo a smettere di pensare che Francesco Totti e Ilary Blasi conduttori di Sanremo 2018 potrebbero essere Raimondo e Sandra 2.0. Siete d’accordo con noi?