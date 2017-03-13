Fedez Le Iene 2017, Il rapper in lacrime per l'accusa di truffa sul tour Comunisti col Rolex
di Redazione
13/03/2017
Fedez protagonista del Le Iene 2017. Il programma di Italia Uno avrebbe scoperto una truffa riguardante il tour nazionale Comunisti col Rolex. Alla base di tutto ci sarebbe una compravendita di biglietti non legale, i quali tra l'altro sarebbero stati acquistati ad un costo maggiorato rispetto al reale valore di mercato. Cosa c'è di vero? Tra i due è coinvolto anche J-Ax? Il rapper in lacrime dopo l'accusa di truffa fatta anche da Le Iene.
Fedez, le accuse di truffa e l'intervento de Le IeneJ-Ax e Fedez ormai sono ufficialmente partici con il tour Comunisti col Rolex, la prima data di Torino tra l'altro si è rivelata un grandissimo successo... Come abbiamo avuto modo di notare attraverso i canali social di J-Ax e Fedez sono diverse le date che sono già proclamate sold out, confermando così la stima che il popolo italiano ha nei confronti dei due artisti, forse. Poco prima dell'inizio del primo concerto ecco che per Fedez arriva una pesante accusa, a raccontargli tutto è stato il suo fedele avvocato spiegandogli che la procura sta mettendo in atto un provvedimento di sequestro di oltre quattro mila biglietti a concerto perché venduti in modo irregolare. A quel punto però la tensione è alle stelle e Fedez sempre più agitato: "Faremo i concerti con i palazzetti vuoi". Nei momenti di peggiore panico però arrivano pure Le Iene che chiedono a Fedez delle delucidazioni sulla cosa, affermando che lui sarebbe l'unico artista coinvolto nel raggiro.
Fedez Le Iene 2017: e se fosse tutto frutto di uno scherzo?"Farò in modo di dimostrare che non c'entro nulla". Sono state queste le parole di Fede che da sempre parlato di onestà e realtà verso i suoi fan, mentre J-Ax cerca di discolparsi affermando di essere estraneo alla truffa. Questa volta Le Iene sono riuscite a mettere in atto uno scherzo davvero cattivissimo, nato proprio dalla spalla destra del rapper, alias J-Ax. L'inviato del programma però cerca di non demordere, mentre J-Ax spera di stare al gioco fino alla fine... La tensione aumenta sempre di più, soprattutto dopo che la Iena mostra dei documenti che attesterebbero la truffa. Ma proprio quando il giovane rapper sembra non reggere più, ecco che gli viene svelato che quanto successo fino a quel momento era frutto di uno scherzo. Fedez non riesce più a frenare l'agitazione e si lascia andare ad un pianto liberatorio, tra Le Iene e J-Ax che cercano di rincuoralo insieme ai loro collaboratori.
Articolo Precedente
Saldi Estivi 2017, quando iniziano? Info date calendario Italia
Redazione