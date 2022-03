Attraverso un annuncio che ha preoccupato migliaia di fan, avvenuto su Instagram, il cantante Fedez ha rivelato di avere una malattia sui social. Per quanto non si sia esposto completamente, spiegando di dover – poi – raccontare tutto con calma, il cantante e rapper ha già anticipato di trovarsi in una condizione non semplice, e ha ricevuto il supporto di sua moglie Chiara Ferragni, che ha parlato con un piccolo e didascalico post su Instagram in cui ha spiegato di supportare Fedez. Ma qual è la malattia di Fedez e che cos’ha il marito di Chiara Ferragni?

Fedez annuncio su Instagram: le parole del cantante italiano

Attraverso un annuncio su Instagram avvenuto con una serie di video condivisi con i suoi fan, Fedez ha spiegato ai fan di trovarsi in una condizione di malattia. I rischi che corre Fedez possono essere differenti e hanno già portato i fan a interrogarsi a proposito di quale sia la malattia del cantante italiano. In ogni caso, il marito di Chiara Ferragni ha spiegato che racconterà tutto nel dettaglio, per quanto in questo momento abbia altre priorità.

Queste sono state le sue dichiarazioni a tal proposito: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato in tempo il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia. Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere altre storie mi ha dato conforto. Sicuramente mi sento di raccontarvelo in futuro. Sono circondato dagli affetti, questa parentesi della vita riesce ad avere un senso, cosa che a tratti non si riesce a dare. In questi anni ho avuto una sorta di album dei ricordi condiviso, quello sarà la mia forza. Mi sentivo di buttare fuori un po’ di mer**, in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni.”

Il supporto di Chiara Ferragni sui social

Anche Chiara Ferragni ha fatto sentire la sua voce sui social, attraverso un piccolo post in cui ha mostrato tutto il suo supporto per il cantante e rapper italiano. Ovviamente, si tratta di un momento particolarmente delicato in cui ci si è esposti poco, avendo come priorità quella di affrontare la malattia di Fedez insieme e con un iniziale riserbo.

Queste sono state le parole di Chiara Ferragni: “L’amore della mia vita ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto”.