In pochissime ore sono stati numerosi i messaggi sui social che hanno riguardato Fedez e la sua malattia. Il cantante e rapper italiano, marito di Chiara Ferragni, ha spiegato di essere malato, per quanto non abbia chiarito quale sia la sua condizione che in molti – suoi social – associano ad una patologia legata alla demielinizzazione. Nel mondo dello spettacolo, della musica e della canzone italiana, sono stati tantissimi i messaggi di supporto destinati a Fedez. Sbuca, tra i tanti, anche un messaggio di Salvini che – lontano dai rancori e dissapori del passato – ha augurato il meglio al cantante e rapper italiano.

Le dichiarazioni di Fedez e la sua malattia

Fedez ha scelto Instagram per parlare della sua malattia e di una condizione che, per quanto non abbia specificato nel dettaglio, ha preoccupato migliaia e migliaia di fan. Il marito di Chiara Ferragni, cantante e rapper italiano, ha spiegato di trovarsi in una condizione difficile, che richiede del tempo per essere analizzata nel dettaglio e per trovare una soluzione adeguata.

In particolar modo, queste sono state le sue dichiarazioni: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato in tempo il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia. Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere altre storie mi ha dato conforto. Sicuramente mi sento di raccontarvelo in futuro. Sono circondato dagli affetti, questa parentesi della vita riesce ad avere un senso, cosa che a tratti non si riesce a dare. In questi anni ho avuto una sorta di album dei ricordi condiviso, quello sarà la mia forza. Mi sentivo di buttare fuori un po’ di mer**, in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni.”

Il messaggio di Matteo Salvini a Fedez su Twitter

Tra i tantissimi messaggi di supporto e calore che sono stati destinati a Fedez nelle ultime ore, dopo l’annuncio del cantante e rapper italiano, c’è anche quello di Matteo Salvini. Il politico italiano, ex Ministro dell’Interno, ha avuto grandi dissapori con il marito di Chiara Ferragni in passato, soprattutto per quel che concerne posizioni politiche espresse da Fedez e lontananza ideologica tra i due che, in alcune occasioni, si sono stuzzicati sui social.

Matteo Salvini ha voluto comunque lanciare un messaggio per Fedez, augurandogli coraggio e mostrando la sua vicinanza. Queste sono state le parole del leader della Lega a tal proposito: “In bocca al lupo e buona battaglia a #Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!”