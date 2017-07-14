Home Attualità Tragedia al Bambino Gesù di Roma: muore bimba di 16 mesi, era positiva al morbillo

di Redazione 14/07/2017

L'ospedale Bambino Gesù di Roma, ospitava la bimba già da tempo. La piccola, sin dall'età di tre mesi, era seguita da medici e specialisti a causa di altre patologie di cui era affetta. Roma. Il 10 giugno c'è stato in ricovero in rianimazione, della bambina presso l'ospedale Bambino Gesù. Secondo gli esami medici e le analisi effettuate sulla piccola, non c'erano dubbi: la bimba era stata a contatto con qualcuno affetto dal virus del morbillo, insinuatosi poi dentro di lei in maniera selvaggia. La prima mossa da parte dei medici, è stata quella, come previsto dal protocollo sanitario, di somministrarle una dose di vaccino con la speranza che la paziente potesse così sconfiggere il virus. Il tentativo però è rimasto vano. La bambina, sin dall'età di tre mesi, è stata seguita dai medici del Bambino Gesù a causa di una meningite che purtroppo, in seguito a diverse complicazioni, aveva portato la piccola ad essere affetta da coaugulopatia. Dopo la degenza di qualche giorno in rianimazione, i dottori hanno deciso di spostare la paziente nel reparto di pediatria. Qui però, succede l'inaspettato: la sera del 28 giugno, il suo quadro clinico peggiora notevolmente a causa di un arresto cardio-respiratorio che le è costato la vita. Questo, ad oggi risulta essere il terzo decesso in Italia causato dal morbillo. Secondo decesso certificato presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma. Ad aprile, proprio in quello ospedale, perse la vita una bambina di 9 anni che aveva contratto il virus del morbillo.

