Ferragosto 2017, perché si festeggia e gli eventi in Italia
14/08/2017
Da dove deriva la tradizione del 15 agosto? Come si celebra in Italia l’Assunzione di MariaAgosto è il principio dell’inverno, recita un antico detto siciliano, ovvero l’ultimo mese delle vacanze estive che segna, inevitabilmente, il ritorno al lavoro o sui banchi di scuola. Per salutare l’estate ecco Ferragosto, uan festività che si celebra a metà mese, ed è tradizione fare la tipica grigliata, uan cena in spiaggia o una gita fuori porta. Ma in origine, cosa significava questa ricorrenza? Bisogna risalire al periodo romano e al calendario pagano per capire la festa del 15 agosto. Il termine Ferragosto deriva dal latino feriae Augusti, un periodo in cui i Romani si astenevano dal lavoro dei campi e dai raccolti, visto che significa Riposo di Augusto. Ed è proprio in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano che prende il nome il mese di agosto, e lui stesso ha istituito una giornata festiva dedicata al Dio della Terra e della Fertilità. Unica differenza: la data. Si festeggiava il 1 agosto con corse di cavalli, feste, decorazioni floreali, ma il periodo di riposo terminava il 15 agosto.
Ferragosto 2017: perché si festeggia il 15 agostoCome spesso succede, da festa pagana è diventata festa cattolica: è stata proprio la Chiesa Cattolica a spostare i festeggiamento al 15 agosto, giorno in cui si celebra l’Assunzione di Maria, madre di Gesù. La Vergine viene accolta in Cielo con l’anima e con il corpo, simboleggiando la morte e la rinascita, tanto che si chiama anche Festa dell’Assunta o Festa della Madonna. E moltissime tradizioni diffuse a Ferragosto derivano proprio dalla fusione della tradizione pagana con quella cattolica. Ma come si festeggia in Italia Ferragosto 2017, ovvero l’Assunzione di Maria e il riposo di Augusto? Ogni Regione ha la sua tradizione e le sue feste: per esempio, nelle Marche dal 1182 esiste la tradizionale Cavalcata dell’Assunta di Fermo, con cortei storici in costume, celebrazioni religiose e tornei sportivi. In Sardegna invece è famosissima la Faradda de li candareri, a Sassari: prima la processione religiosa, derivante da un voto fatto alla Madonna nel 1652, la quale ha salvato la città dalla peste. Dal 2013, la celebrazione è Patrimonio orale e immateriale dell’umanità dell’Unesco. Anche nel mondo viene festeggiato il 15 agosto, come a Madrid con la Festa della Paloma, al Canada con l’Acadian day, fino all’Irlanda con la “Féile Mhuire ‘sa bhFomhar”.
Ferragosto 2017, gli eventi in ItaliaGli eventi di Ferragosto 2017 più importanti: a Torino ci saranno i Musei Aperti, mentre a Lignano Sabbiadoro (UD), divertimento in spiaggia dalle 23.30 con la festa dei fuochi d’artificio, così come a Sestri Levante, Limone sul Garda, Follonica, Napoli e Mondello. La Riviera Romagnola con le sue discoteche e le sue spiagge attende i turisti con party esclusivi e mozzafiato, mentre a Firenze ci saranno musei aperti e il Gavettoni toni Part alle Murate dalle 20. Il Salento saluta i vacanzieri di agosto con tre concerti live: al Green Village di Alezio sono attesi i The Kolors, a Gallipoli Alvaro Soler e a Foggia ci sarà Ron. Ma tra un gavettone, un cocomero in spiaggia e un concerto, non dimenticate di mandare frasi divertenti di auguri per un Buon Ferragosto ai propri cari!
