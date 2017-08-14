Niccolò Ciatti pestato a morte in discoteca in Spagna, video virale
di Redazione
14/08/2017
Il 22enne di Scandicci morto dopo aggressione a Lloret de Mar è stato ripreso durante il pestaggioUna normale serata di festa si è trasformata in tragedia in Spagna, precisamente in una discoteca a Lloret de Mar, località balneare molto famosa della Penisola Iberica. Un giovane italiano, Niccolò Ciatti, di 22 anni, è stato ucciso tra la notte di venerdì e sabato. Il ragazzo, originario di Scandicci, alle porte di Firenze, è arrivato intorno alla mezzanotte nel locale St. Trop’, una delle discoteche più note della Costa Brava. Verso le 3 e mezza è iniziata una specie di lite verbale tra Nicco, così lo chiamavano gli amici, e altre persone, forse per una spinta di troppo, ovvero l’italiano ha detto di stare attento a un uomo, in quanto lo aveva probabilmente spinto. Sono iniziati i pugni e il pestaggio: Niccolò è caduto a terra, già svenuto, mentre un secondo uomo si avventava su di lui. La brutalità dell’aggressione mortale è stata ripresa da alcuni cellulari e qualcuno ha pensato bene di postarlo anche sui social network, facendo diventare virale il filmato della morte di Niccolò Ciatti, deceduto in realtà alcune ore dopo in ospedale.
Morte di Niccolò Ciatti in Spagna, in diretta webPer i due, o forse più, ragazzi che hanno provocato la morte di Niccolò Ciatti, nessuna traccia. Sono scappati e nessuno ha cercato di fermarli. Nicco, che perdeva sangue dalla bocca, è stato soccorso dai suoi amici, ma nessuno è intervenuto nonostante ci fossero una miriade di persone a riprendere la scena con i cellulari e a postare le immagini in diretta Instagram o Facebook, neanche gli uomini della sicurezza si sono preoccupati di intervenire. Qualcuno ha chiamato la polizia e un’ambulanza, arrivata dopo mezz’ora. Per ora, sono in stato di fermo tre persone di nazionalità russa accusate dell’omicidio di Nicco a Lloret de Mar.
