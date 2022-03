Ferrari Purosangue, tutti i dettagli sul primo SUV del Cavallino

L’arrivo di Ferrari Purosangue sul mercato internazionale è tra i più attesi del prossimo futuro. Un SUV anticipato dall’hype degli appassionati e dai rumor che hanno fatto il giro del web negli ultimi anni. Oggi più che mai, la Purosangue è una realtà. Dopo gli scatti spia finiti in rete negli scorsi mesi, l’iconica casa di Maranello ha deciso di rilasciare la prima immagine ufficiale della loro definizione di SUV sportivo, la cui presentazione è fissata per ottobre 2022. Ferrari Purosangue dovrebbe arrivare nelle concessionarie a partire dal 2023.

Tutte le info su Ferrari Purosangue

Nelle ultime settimane, la Purosangue è stata il main topic delle principali testate dedicate, così come Alfa Romeo Tonale e Maserati Grecale. Il primo SUV di Maranello sarà ibrido, con la parte anteriore caratterizzata da un cofano lungo, parafanghi bombati e paraurti con ampie aperture. Non a caso, un aspetto sportivo, dalle linee muscolose ed aggressive. Al centro della griglia frontale si erge con fierezza lo stemma del Cavallino Rampante, mentre le fiancate presentano una dettagliata lavorazione aerodinamica.

Il posteriore si presenta largo ed imponente, il lunotto è piccolo così come lo spoiler posto in alto. Al di sotto, invece, Purosangue è equipaggiata con un grande diffusore ed un doppio scarico con due coppie di terminali per lato. Sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali al riguardo, Purosangue dovrebbe presentare una lunghezza di circa 5 metri. Una vettura massiccia, spaziosa a bordo con configurazioni a 4 o 5 posti secondo le indiscrezioni e tecnologie avanzatissime dal punto di vista funzionale e dell’intrattenimento.

Ferrari non rilascerà una versione completamente ibrida di Purosangue. Il veicolo dovrebbe montare un V6 ibrido di nuova generazione, riprendendo il powertrain della 296 GTB. Possibile è, inoltre, lo scenario per il quale Ferrari potrebbe rilasciare un V12 aspirato, in versione full hybrid o mild hybrid per rendere la vettura più competitiva sul mercato. La lista d’attesa per l’acquisto del SUV è lunghissima, mentre il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi intorno ai 300.000 euro.