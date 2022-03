Nothing Phone: tutte le info sul misterioso device

Si chiamerà Phone (1), il nuovo dispositivo di Nothing che l’azienda lancerà, con ogni probabilità, in estate 2022. Lo smartphone, attesissimo dalla pletora di appassionati del mondo tech, sarà dotato di un processore Snapdragon di Qualcomm. Lo sviluppo del device è iniziato e procede a ritmo serrato. Il lancio ufficiale del prodotto è stato anticipato dalle dichiarazioni ufficiali del CEO dell’azienda, durante una presentazione dal vivo.

Tutte le info su Nothing Phone

Non è ancora chiaro che aspetto assumerà il nuovo device di Nothing. Carl Pei non ha fornito dichiarazioni riguardanti design e specifiche. Ciò che si sa è che il Nothing Phone (1) monterà un processore Snapdragon di Qualcomm. Il secondo prodotto dell’azienda presenterà, in ogni caso, un device innovativo ed iconico. Durante la presentazione, infatti, il CEO della compagnia ha rivelato la creazione del nuovo sistema operativo Nothing OS.

L’azienda stanzierà 10 milioni di dollari per degli investimenti comunitari che avverranno nel breve periodo. Lo scorso marzo, la compagnia ha già raccolto 1,5 milioni di dollari in pochi secondi. Attraverso i loro finanziamenti, gli investitori avranno modo di accedere alla community privata di Nothing, dotata di feature esclusive.

Il nuovo OS

Come già precedentemente accennato, la mission principale di Nothing per la sua nuova release era quella di creare un ecosistema aperto, in grado di collegare i device della casa a quelli di tutti gli altri brand leader internazionali. Nothing OS si ispira ad Android, nel migliore dei modi, riducendo il sistema all’essenziale. Vuole proporre una fusione perfetta tra hardware e software.

Un’anteprima del sistema operativo di Nothing sarà resa disponibile attraverso il rilascio del suo launcher, il cui download sarà possibile su alcuni modelli di smartphone a partire da aprile 2022. Quanto traspare dalle presentazioni è la volontà di creare un dispositivo semplice e funzionale, in grado di offrire un’esperienza utente totale, con una particolare attenzione al minimalismo e all’ergonomia.