Vacanze alle Eolie: le caratteristiche e le bellezze di Lipari

Il fascino dell’Italia è sconfinato, tanto da renderla una delle mete più ambite dai turisti provenienti da ogni parte del mondo. Il nostro Paese è colmo di luoghi che non hanno niente da invidiare a nessuno, tra questi spiccano le 7 Isole Eolie, che, situate al nord della Sicilia, compongono uno degli arcipelaghi più belli di tutta Europa. La varietà di attrazioni presenti nel suddetto arcipelago è incredibile, quest’ultimo, infatti, nasconde spiagge, grotte e fondali marini di una bellezza disarmante. Tra le isole vulcaniche, l’unica attualmente caratterizzata da un’attività vulcanica permanente è Stromboli. Disposte in maniera tale da formare una sorta di Y in orizzontale, tra le più grandi delle Isole Eolie c’è Vulcano.

Precisamente, si tratta della terza isola più grande dell’arcipelago. Nonostante questo, in appena 20 minuti è possibile attraversare l’intero territorio dell’isola a piedi. Anche per questo motivo Vulcano è caratterizzata dall’assenza di trasporti pubblici, compensata, tuttavia, dalla presenza di taxi elettronici e dalla possibilità di noleggiare auto, bici o motorini. Tra le attività più richieste dai turisti, in questo senso, c’è la scalata al cratere. Ancora più grande e popolosa è Salina, dotata di un servizio di trasporto pubblico decisamente efficiente. Salina permette anche di riversarsi in centro per svolgere diverse attività, considerata la ricca presenza di negozi, bar e ristoranti. Le spiagge nere sono un’attrazione tipica di quest’isola, raggiungibile direttamente da Lipari tramite aliscafo.

A proposito di Lipari dobbiamo dire che si tratta dell’isola maggiormente popolata dell’arcipelago. Essendo l’isola più visitata e più abitata, è anche quella più attrezzata di tutte. Infatti, tra i servizi offerti troviamo un ospedale attrezzato, un porto riparato ed un vasto numero di comfort. Anche quest’isola è raggiungibile con l’aliscafo, una volta raggiunto il territorio è possibile spostarsi con una macchina noleggiata, con una bicicletta o con un motorino. Non c’è cosa migliore di affittare una casa a Lipari in estate, proprio perché permette a chi la visita di godere di un paesaggio mozzafiato. Lo stesso si può dire di Salina, che come Lipari dispone di un efficiente servizio di trasporto pubblico, caratterizzato da autobus e da minibus con circa 20 posti a sedere. Tra le attività maggiormente consigliate ci sono il giro in barca della costa e la visita a Canneto e Unci, le uniche spiagge senza sassi.

Tornando a Stromboli, il suo vulcano, ancora pienamente attivo, è alto circa 920 metri. La scalata al cratere, considerata l’attività più intrigante da poter svolgere sull’sola, è limitata e si può effettuare fino ai 400 metri di altezza. Quest’ultima necessità anche dell’accompagnamento da parte di una guida locale, questo a causa soprattutto delle recenti esplosioni che si sono verificate nelle aree più vicine al vulcano. Alicudi e Filicudi, invece, sono certamente le isole più selvagge dell’intero arcipelago. La prima è la meno abitata tra tutte, mentre la seconda è la più piccola. Infine, Panarea è un’isola con una superficie che supera a malapena i 3 km quadrati. Percorribile a piedi, il territorio dispone di una sorgente termale, di un porto e di diversi ristoranti, negozi e locali.