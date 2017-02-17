Piccione viola Facebook: perché è diventato virale? Significato sticker

Il piccione viola ha invaso Facebook, molti utenti usano lo sticker nei commenti sotto link e articoli anche quando non c’entra niente. Vi siete chiesti il significato del misterioso uccello? Dovete sapere che il piccione viola non è una ‘mania’ solo italiana, lo sticker di Facebook è famoso anche sui magazine americani, tutti vogliono sapere da dove arriva l’ultima tendenza social e perché piace così tanto.

Il piccione viola di Facebook si trova nel set di adesivi Trash Doves che tradotto letteralmente significa ‘colombi nella spazzatura’ ma in italiano è stato tradotto con ‘piccioni di città’, decisamente più attinente. Le figurine sono state disegnate da Syd Weiler, un’artista della Florida. Il piccione viola non ha avuto molto successo quando è stato lanciato, solo lo scorso 7 febbraio una pagina Facebook thailandese ha pubblicato un video con l’adesivo più utilizzato (quello che muove la testa su e giù velocemente) e un gattino che balla. In meno di una settimana ha conquistato 4 milioni e mezzo di visualizzazioni, così il piccione viola è stato premiato dagli sviluppatori di Facebook arrivando nella gallery degli adesivi che si possono scaricare gratuitamente.

Ormai il piccione viola è diventato un caso, tutti ne parlano, tutti continuano ad interrogarsi sul significato nascosto dello sticker che ha anche un hastag: #purplebird. Voi avete usato il piccione viola nei commenti su Facebook?