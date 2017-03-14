Paola Barale Isola dei Famosi 2017, in Honduras per amore di Raz Degan?
di Redazione
14/03/2017
Paola Barale finalmente in Honduras per una sosta all'Isola dei Famosi 2017? Il gossip ormai è sempre più concentrato sulle vicende che si aggirano attorno al reality show, prima le vicende sentimentali di Giulia Calcaterra e il fidanzato Diego Dario, poi il possibile matrimonio di Ceccherini sulle spiagge dell'Isola... Adesso è il turno della showgirl come possiamo evincere dal suo profilo Instagram: ma la Barale è andata in Honduras per amore di Raz Degan? Paola Barale e Raz Degan sono delle persone che hanno cercato di vivere la loro storia d'amore il più possibile lontano dalle luci del gossip, tanto che dopo l'ufficializzazione della fine della relazione i due si sono rinchiusi nella loro privacy... A tutto ciò c'è un però, la coppia non sembrerebbe così lontana l'una dall'altra come immaginiamo. Raz Degan e Paola Barale, dopo la loro separazione, sono rimasti in buoni rapporti ma dopo la sorpresa in studio tutti sostengono che tra i due ci sia qualcosa di più. Che la coppia abbia deciso di riprovarci? Per capire qualcosa in più dobbiamo comunque aspettare la puntata dell'Isola dei Famosi 2017 quando la Barale si presenterà ai naufraghi. Chissà, dunque, come reagirà Raz Degani davanti la sua stella bionda... La domanda riguardante la trasferta di Paola Barale però sono altre: dopo la settimana di Imma Battaglia, la showgirl quanto resterà sull'isola? Ma non solo, Raz Degan attualmente è in nomination con Moreno e Simone Susinna, l'arrivo della Barale annuncerebbe la salvezza dell'attore israeliano? In attesa di scoprire cosa succederà stasera in studio con Alessia Marcuzzi, l'unica certezza che ci arriva dal reality show si basa sulle dichiarazioni di Rocco Siffredi che ha avuto modo di vivere con i naufraghi una settimana. Secondo Rocco Siffredi, infatti, le retini del gioco in realtà sarebbero nelle mani di Samantha De Grent e Giulio Base, i quali avrebbero una forte influenza sul gruppo. Sarà effettivamente così?
