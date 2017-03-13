Isola dei Famosi 2017 gossip: il figlio di Samantha De Grenet tifa Raz Degan?

In attesa della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2017 ci accontentiamo dei gossip che arrivano dall’Honduras. La breve permanenza di Rocco Siffredi infatti ha creato scompiglio tra i naufraghi svelando l’identità e gli intenti di alcuni di loro. L’ex naufrago si è schierato dalla parte di Raz Degan criticando gli atteggiamenti dei concorrenti in particolare quelli di Samantha De Grenet ritenuta da tutti una stratega. Molti di loro l’hanno accusata di pilotare le nomination e di impartire ordini insieme a Giulio Base. Purtroppo Rocco Siffredi è andato via proprio quando Raz Degan iniziava ad aprirsi, un comunicato della redazione infatti ha avvertito l’ex naufrago che la breve esperienza all’Isola dei Famosi 2017 finiva lì e che doveva fare rientro in Italia.

Prima di andare via Rocco Siffredi ha detto a Samantha De Grenet che suo figlio fa il tifo per Raz Degan e da quel momento le cose sono cambiate. La showgirl ha iniziato a mostrarsi molto più cordiale nei confronti del naufrago israeliano isolato da tutti. La produzione dell’Isola dei Famosi 2017 ha inviato Rocco per movimentare la situazione e scatenare nuovi gossip visto che tra i naufraghi in Honduras c’è la sua 'allieva' Malena, i telespettatori però hanno ascoltato le confidenze con Raz. I due personaggi non potrebbero essere più diversi ma si sono trovati a parlare delle proprie vite instaurando un’amicizia che andrà sicuramente oltre l’Isola dei Famosi 2017.

Rocco e Raz vivono l’isola allo stesso modo, hanno sempre bisogno di fare qualcosa per tenersi occupati. E per il naufrago israeliano le sorprese non sono finite, anche se nelle ultime ore si è parlato di un suo immediato abbandono del reality a causa di un malore, nella prossima diretta dell’Isola dei Famosi 2017 abbraccerà la sua ex compagna Paola Barale già sbarcata in Honduras. Non sappiamo ancora se resterà a lungo visto che Raz Degan è in nomination e potrebbe essere eliminato. Vi aspettiamo presto per gli ultimi gossip!