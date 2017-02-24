Festa della donna 2017, messaggi auguri 8 marzo: video e immagini Whatsapp e Facebook

La festa della donna 2017 è sempre più vicina. L’8 marzo di ogni anno si celebra questa importante ricorrenza e non vogliamo farci trovare impreparati. Ci sono tantissimi video e immagini da dedicare alle donne in occasione della loro festa, inviare messaggi di auguri su Whatsapp e Facebook è un bel pensiero per far loro presente quanto sono importanti. Non c’è bisogno di sradicare interi alberi di mimosa e nemmeno spendere tantissimi soldi in cene e regali costosi, ma basta un piccolo pensiero.

Festeggiare la festa della donna non è semplice perché le sue origini sono tutt’altro che divertenti. Per l’8 marzo 2017 sono molte le iniziative in tutte le città per riflettere sulle condizioni delle donne, per fare colpo sulle vostre amiche e sulle donne della vostra vita ci sono dei messaggi semplici come questo: «Tanti auguri a una donna che sa ridere in mezzo alle lacrime, rialzarsi anche se la caduta ha fatto male e che è meravigliosa 365 giorni l'anno!». Tra le frasi riccorrenti per la festa della donna 2017 ce n’è uno che ci piace molto: «Sempre indaffarata a inseguire i tuoi sogni, le tue speranze e i tuoi progetti. Fermati un attimo e ascoltami mentre ti dico: “Auguri, donna stupenda”. Alcune frasi di auguri per l’8 marzo sono in grado di sciogliere anche i cuori delle donne più dure, come la citazione di Oriana Fallaci: «Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai».

Le donne sono bellissime quando ridono, i messaggi di auguri che vi abbiamo proposto sono importanti ma vi sono delle frasi divertenti che lasciano il segno. La simpatia è un’arma vincente e noi abbiamo scelto degli auguri originali per la Festa delle donne 2017: «Un mondo senza donne sarebbe come un un barattolo di Nutella senza Nutella!». Infine l’ultimo messaggio divertente: «La donna, nel paradiso terrestre, ha morso il frutto dell’albero della conoscenza dieci minuti prima dell’uomo: da allora ha sempre conservato quei dieci minuti di vantaggi». Prima di lasciarvi però condividiamo alcune immagini per l’8 marzo e un video perfetto per la Festa della donna 2017 di Lucio Dalla da inoltrare su Whatsapp e Facebook.

[gallery columns="4" ids="2295,2296,2297,2298"] [embed]https://youtu.be/c64SS8nD88E[/embed]