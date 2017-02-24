Melissa Satta sexy incidente: l’ex velina senza slip a Tiki Taka? La verità su Instagram

Melissa Satta ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha espresso tutta la sua delusione per il gossip sul presunto incidente sexy che l’ha vista protagonista. Nella puntata di Tiki Taka dello scorso 21 febbraio, l’ex velina indossava una mininigonna che lasciava poco spazio all’immaginazione. È bastato un gioco di luci e ombre per gridare allo scandalo: Melissa Satta senza slip! Ma qual è la verità? In rete ci sono foto e video che immortalano l'incidente sexy, ma non c’è nulla di scandaloso, sempre che Melissa Satta non si sia sottoposta ad un intervento chirurgico negli ultimi giorni per ‘spostare’ di qualche centimetro la zona bikini, dove non batte mai il sole.

Scusate il gioco di parole ma dopo l’incidente sexy e le foto senza slip di Melissa Satta a Tiki Taka sbattute in prima pagina su tutti i giornali, non potevamo esimerci dal commentare ironicamente l’accaduto. L’ex velina vittima di bullismo mediatico, nel post su Instagram scrive: «Donne, ragazze e bambine vanno protette da questo modo di pensare». Mettete alla gogna una bella ragazza per il suo abbigliamento è all’ordine del giorno, solo due settimane fa è scoppiato il caso Caterina Balivo vs. Diletta Leotta che si era presentata a Sanremo 2017 con un top succinto e una gonna con spacco.

Il caso dell’incidente sexy di Melissa Satta però è diverso perché dopo le pesanti insinuazioni è intervento anche il legale che la assiste, per tutelare la sua immagine. Melissa ha ricordato che prima di essere un personaggio pubblico è una moglie e una madre, in breve tempo la notizia che si fosse presentata senza slip a Tiki Taka è diventata virale colpendo la sua famiglia. Le news non confermate hanno un eco maggiore sul web. E voi cosa ne pensate di questa vicenda?