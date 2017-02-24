Uomini e donne gossip trono over: Gemma e Giorgio, clamorose novità. La coppia si riavvicina?

Clamorose novità a Uomini e donne, la coppia Gemma e Giorgio continua a regalare emozioni ai fan. La soap del trono over appassiona milioni di italiani nei pomeriggi in cui Maria De Filippi dedica spazio all’amore maturo tra Uomini e donne che cercando una seconda occasione. Le vicende amorose di Gemma Galgani sono sempre più complicate, l’ultimo uomo arrivato al trono over per conoscerla l’ha offesa dicendole “sembra mia madre”. Nonostante i ritocchini la Galgani è una donna di una certa età e il pretendente molto più giovane di lei ha voluto puntare sulla simpatia.

Gemma Galgani, stanca di essere presa di mira da tutti, ha lasciato lo studio e Giorgio Manetti le è corso dietro per convincerla a rientrare. Da vero cavaliere il gabbiano George continua a prendersi cura della sua Gems. È bastato questo gesto inaspettato a far sperare che Gemma e Giorgio possano tornare insieme. Come vi abbiamo raccontato nelle anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e donne, Giorgio Manetti ha consolato più volte Gemma Galgani.

Maria De Filippi non è rimasta certo impassibile ed è sempre più convinta che è arrivato il momento di prendere dei provvedimenti nei confronti di Giorgio Manetti. Il cavaliere infatti se da una parte si avvicina a Gemma facendole credere di essere ancora interessato a lei, continua a mandare a casa tutte le sue pretendenti non prima di averle trattate male in pubblico. Sul web inoltre è in corso una vera e propria crociata contro il cavaliere del trono over, dopo la messa in onda della puntata di oggi tutti hanno espresso pareri contrastanti. Secondo noi Giorgio Manetti rimarrà a Uomini e donne, la redazione non può rinunciare allo share, anche se questo significa far soffrire inutilmente Gemma Galgani. E voi cosa ne pensate? Ci sarà un futuro per Giorgio e Gemma di UeD?