E’ stata grandissima l’attesa per l’arrivo di Harry Styles sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Il cantante di Fine Line è giunto nel contesto di Venezia 79 per la promozione e la distribuzione del film Don’t Worry Darling, diretto da Olivia Wilde e interpretato dal cantante e attore in collaborazione con l’attrice Florence Pugh. A seguito delle numerose polemiche che hanno riguardato la pellicola, soprattutto per quel che concerne le dichiarazioni dell’attrice che avrà un ruolo anche in Dune Parte 2, in molti – tra i fan – hanno atteso la presenza dell’attore e musicista sul red carpet, per cercare di conoscere il suo look in esclusiva.

La diretta del Festival del Cinema di Venezia su Youtube e l’attesa per Harry Styles

I fan di Harry Styles hanno atteso particolarmente l’arrivo del cantante e attore di Don’t Worry Darling sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Dopo la presenza di Timothée Chalamet, che ha sorpreso tutti attraverso un look sicuramente provocatorio, la grande attesa è stata riversata sul cantante, impegnato in un tour mondiale per la promozione di Harry’s House, il terzo album in studio dell’ex membro degli One Direction.

Per l’occasione, la diretta del Festival del Cinema di Venezia su Youtube è stata invasa da numerosi fan italiani (e non solo) che hanno chiesto a gran voce la presenza di Harry Styles sul red carpet di Venezia, che intanto ha accolto tante altre star. Tra le attese, anche Florence Pugh, che non è stata presente in occasione della conferenza stampa sul film, dove erano presenti il cantante e attore, oltre che la regista Olivia Wilde.

Harry Styles sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia: look del cantante e attore

Un look sicuramente molto particolare ed eccentrico, per quanto ordinato in molti dei suoi aspetti, è quello mostrato da Harry Styles sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Il cantante e attore ha indossato – come sempre – abiti Gucci, come anticipato dalla pagina Twitter Harry Styles Italia che aveva già svelato il suo look sul red carpet di Venezia 79. Il completo, blu scuro, è stato accompagnato da un colletto sicuramente molto appariscente e vecchio stile, che spicca nel complesso dell’abito molto ordinato.

Grande attenzione anche al paio di occhiali da sole, ben lontano – per forma – a quelli indossati da Timothée Chalamet sul red carpet, e agli anelli, indossati dal cantante e attore in entrambe le mani. Nel complesso, i fan di Harry Styles possono dirsi sicuramente soddisfatti.