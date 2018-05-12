Home Attualità Festival del cinema di Cannes: Kendall Jenner non lascia nulla all'immaginazione

di Redazione 12/05/2018

Kendall Jenner: uno dei corpi più amati e invidiati dello showbiz mondiale, infatti Kendall: 22 anni, si è assicurata che tutti gli occhi fossero ben puntati sul suo outfit mozzafiato quando si è presentata al party di Chopard durante il 71 ° Festival del cinema a Cannes- Abito trasparente Kendall Jenner non è la prima nè l'ultima che cerca di stupire con un abito luccicante e trasparente durante i grandi eventi della moda e del cinema; ma la bella top model è senza dubbio quella che ha fatto apparizione con l'abito più nudo e luccicante della storia del red carpet del Festival cinematografico più famoso al mondo. Tacchi vertiginosi e gambe da gazzella non bastavano a Kendall che ha pensato bene di indossare il minimo del minimo. Sotto il vestito...niente! La regina delle passerelle sotto l'abito già esiguo non indossava la lingerie, ma solo un minuscolo slip, che copriva appena i punti più hot. Ma chi è Kendall ? Vero nome Kendall Nicole Jenner nata a Los Angeles, il 3 novembre 1995 è un personaggio televisivo e una super modella modella, ma anche doppiatrice, attrice e presentatrice. Kendall è diventata famosa grazie al reality show intitolato: "Al passo con i Kardashian" in onda su in America, e incentrato sulla vita della sua grande e famosa famiglia. Come top model la Jenenr ha sfilato per le più grandi e prestigiose griffe della moda mondiale diventando cosi uno dei volti preferiti di molte maison di moda glamour. Cannes: un appuntamento imperdibile Il Festival Cinematografico di Cannes è un appuntamento imperdibile per le top model e le star internazionali, quest'anno sul red carpet della Croisette hanno sfilato ben due generazioni di top model iconiche, che si sono sfidate come sempre a colpi di abiti suntuosi e costosi, nonchè succinti o stravaganti, oltre a Kendall Jenenr si sono fatte notare per l'outfit Bella Hadid e Eva Herzigova. [gallery ids="20286,20282,20280"]

