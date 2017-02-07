Home Attualità Isola 2017 diretta live seconda puntata: espulsione di Andrea Marcaccini e i nuovi nominati

di Redazione 07/02/2017

La diretta live della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con l’inviato in Honduras Stefano Bettarini e l’opinionista Vladimir Luxuria. Il programma targato Mediaset è stato molto movimentato: prima il rischio di non andare in onda causa maltempo, poi la clamorosa espulsione di Andrea Marcaccini, l’eliminazione di Dayane Mello e i nuovi nominati, sia dai naufraghi, sia dal nuovo leader Giacomo Urtis. Non sono mancate le polemiche e le sorprese: l’Isola Primitiva è definitivamente chiusa per fare posto all’Isola del Fuoco. Cosa è successo durante il live all’Isola 12? La sfida dell’Isola dei Famosi 2017 tra le nominate Samantha De Grenet e Dayane Mello è stata vinta dalla showgirl italiana: Dayane Mello è stata costretta ad abbandonare l’Honduras, non prima di aver dato un bacio a Stefano Bettarini per il suo compleanno. C’è stato un momento molto triste per Alessia Marcuzzi, la quale ha dovuto comunicare ad Andrea Marcaccini la sua espulsione dall’Isola 12 per i guai giudiziari con la sua ex. I naufraghi si sono intristiti per questo, ma si sono ripresi subito alimentando polemiche nei confronti di Nathaly Caldonazzo, rea di non essere collaborativa. E’ lei infatti la nominata del gruppo, mentre il leader ha nominato Massimo Ceccherini. E’ proprio il comportamento dell’attore toscano che ha tenuto banco per tutta la diretta live della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017. Il comico ha minacciato più volte il ritiro, ma Giacomo Urtis, diventato leader della settimana, ha deciso di nominarlo anche perché, durante la prova leader, ha fatto cadere la sua avversaria Giulia Calcaterra. Giacomo Urtis era il terzo classificato nella pre prova, ma con l’espulsione di Andrea Marcaccini ha preso il suo posto. I nuovi nominati dell’Isola 12 sono Nathaly Caldonazzo e Massimo Ceccherini, i quali sono stati mandati all’Isola delle Caverne: Samantha De Grenet, Giulio Base, Raz Degan e Giulia Calcaterra e il leader Giacomo Urtis con Simone Susinna invece hanno superato la prova evolutiva, andando di diritto all’Isola del Fuoco.

