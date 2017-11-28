Home Intrattenimento Filippa Lagerbäck dopo la proposta di matrimonio: con Daniele Bossari è stato l’inferno

di Redazione 28/11/2017

La compagna di Bossari racconta al settimanale Chi il dramma della depressione del protagonista del GF VIP prima del commovente lieto fine. Grande Fratello Vip Daniele Bossari, la confessione di Filippa Lagerbäck Filippa Lagerbäck racconta in un'intervista esclusiva al giornale diretto da Alfonso Signorini il dramma che ha vissuto con il compagno Daniele Bossari e che si è concluso con il commovente lieto fine della richiesta di matrimonio fatta in diretta al Grande Fratello Vip. Quasi 17 anni di amore coronato dalla nascita della loro figlia sedicenne Stella, fino al romantico lieto fine che i telespettatori del reality condotto da Ilary Blasi hanno vissuto con i lacrimoni agli occhi. Ma non è stato sempre così. Filippa ha dichiarato che prima del fantomatico anello al dito, ha dovuto attraversare un vero e proprio inferno. Intervista a Chi di Filippa Lagerbäck, con Daniele Bossari ho camminato all’inferno La futura moglie di Daniele Bossari non usa mezzi termini durante l’intervista a Chi e ha dichiarato che anche grazie al reality, Daniele ha vinto la depressione ed è rinato. Bossari, Bossa per i fan, ha vissuto due vite parallele. La prima era quella di un ragazzo genuino, spontaneo, che forse ha bruciato troppo le tappe. In seguito, quando ha fatto il salto da presentatore, si è chiuso in se stesso. Alcuni insuccessi lo hanno definitivamente spento e oggi al Grande Fratello Vip è tornato il Daniele di cui la modella e showgirl svedese si è innamorata. A giudicare da quello che abbiamo visto ieri sera, la Lagerbäck ha detto sì alla fatidica domanda Mi Vuoi Sposare? perché le sembra un miracolo rivedere il Daniele di un tempo. Daniele Bossari al Grande Fratello Vip grazie a Franchino Tuzio Del resto, Filippa ha abbandonato tutto per il suo Daniele. La coppia ha convissuto da subito e sono nati e cresciuti insieme, anche grazie alla figlia. Nonostante la poca esperienza amorosa e i momenti bui, non si è mai pentita di averlo scelto come l’amore della sua vita e per tutta la vita. Vivere e accompagnare la persona che ami nel suo cammino infernale è qualcosa di spaventoso, ma nonostante i momenti difficili. Non hanno fatto mai perdere a lei fiducia e positività. Anche quando si ritrovava agli eventi da sola, o quando assisteva alle crisi di questo malessere. Finché il mix tra un aiuto professionale, ovvero uno psicologo, l’amore della famiglia e Grande Fratello Vip hanno fatto il resto. A questo proposito, è grata a Franchino Tuzio, scomparso il 14 ottobre scorso. E’ stato lui a suggerire Daniele al programma ed è anche grazie a lui che è rinato.

