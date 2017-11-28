Home Intrattenimento I fratelli Rodriguez contro Barbara D'Urso, pronti per lo scontro a Domenica Live

di Redazione 28/11/2017

I fratelli Rodriguez contro Barbara D'Urso, cosa sta succedendo? Durante la scorsa puntata di Domenica Live la conduttrice aveva sottolineato di aver invitato tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip una volta fuori dalla casa, aggiungendo che Cecilia e Jeremias non hanno voluto presenziare in studio. Cecilia Rodriguez indignata, "Sono state dette parole offensive" Il percorso di Cecilia Rodriguez all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha creato non pochi "clamori". La ragazza ha chiuso la sua relazione con Francesco Monte gettandosi dalle braccia di Ignazio Moser, spiegando sempre che le cose con l'ormai ex fidanzato non andassero bene da tempo. Subito dopo è stato un susseguirsi di scoop, filmati a luci rossi e un unico grande dubbio: cos'è successo nell'armadio tra Cecilia e Ignazio? Cecilia Rodriguez in questo frangente si è dichiarata indignata per le parole che sono state dette nel salotto di Domenica Live proprio contro lei: "Quando sono uscita dalla casa del Gf ho sentito nei i programmi di Barbara D'Urso frasi impronunciabili, devastanti. Frasi che offendono non solo me, ma tutte le donne. Trovo tutto questo molto scorretto, molto illogico, oppure logico se si segue la strada di fare polemica e ascolti usando, maltrattando il nostro nome". Barbara D'urso attacca i fratelli Rodriguez: "Ho ottenuto il 22% di share" D'altro canto invece troviamo Barbara D'urso. La conduttrice a Domenica Live ha spiegato di aver invitato Cecilia e Jeremias alias i fratelli Rodriguez come ha già fatto con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip: "Questa è una trasmissione democratica, chi vuole accetta o meno l'invito. Ringrazio Dio, aggiunge la D'Urso, facciamo il 22% di share anche senza i Rodriguez". La frecciatina non è passata di certo in osservata, tanto che secondo alcuni rumors Cecilia sarebbe ben disposta a uno scontro pubblico. La modella argentina scorterà il fidanzato Ignazio Moser durante la sua intervista a Domenica live, qualora dovesse accettare l'invito?

