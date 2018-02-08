Home Intrattenimento Filippo Nardi squalificato dall'Isola dei Famosi 13?

Filippo Nardi squalificato dall'Isola dei Famosi 13?

di Redazione 08/02/2018

Tempesta in Honduras, Filippo Nardi a L'Isola dei Famosi 2018 ha detto una frase shock contro Francesca Cipriani e le persone come lei: in arrivo la squalifica da Mediaset? Squalifica all’Isola dei Famosi 2018? Nuovi guai sull’Isola dei Famosi dopo la diatriba Eva Henger- Francesco Monte e il canna-gate. E la miccia sono le pesanti accuse di Cecilia Capriotti contro Filippo Nardi. Secondo la donna l’ex gieffino avrebbe pronunciato una gravissima frase riferita a Francesca Cipriani. Sembra infatti che il Dj abbia detto che le persone come la Cipriani bisognerebbe sopprimerle. Il tutto arriva dopo la confessione della starlette prosperosa di Colorado di essere stata vittima di bullismo, mentre Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto provavano a consolarla e a rassicurarla della sua bellezza. Filippo Nardi, la frase shock contro Francesca Cipriani Dopo la confessione di Francesca Cipriani, si capisce come mai la prosperosa ragazza fa fatica a mantenere una taglia di seno normale e voglia sempre fare ricorso al chirurgo plastico. Sulla spiaggia dell’Honduras, davanti a Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto, Francesca confessa di essere stata vittima dei bulli che a 12 anni le hanno fatto soffrire le pene dell’inferno, bersagliandola sul suo aspetto fisico. Da allora, ogni volta che vede qualcosa che non va allo specchio, cerca di correre ai ripari. Ma Paola di Benedetto, da brava Madre Natura, le fa notare che questo non sta giovando alla sua salute e il suo desiderio di rivalsa sui bulli che le hanno rovinato la vita sta rendendo l’esistenza della Cipriani basato sull’apparenza, cosa che invece non è vero, visto che è una persona di grande cuore. Bullismo all’Isola dei Famosi 13 Non solo ragazzini bulli: Francesca Cipriani dovrà vedersela anche con il bullismo all’Isola dei Famosi 2018. Cecilia Capriotti avrebbe riferito in queste ore che Filippo Nardi avrebbe commentato la nullafacenza di Francesca con la seguente frase: “Le persone come Francesca bisognerebbe sopprimerle”. Non contento, avrebbe fatto insulti gravi su mia figlia, ma gli autori non hanno mandato nulla in onda. Secondo la Capriotti, oltre ad avere le nomination di tutto il gruppo immeritatamente, sottolinea che lei e Nardi non sono compatibili e che non è più disposta a scherzare. La cosa non è venuta fuori in diretta perché non si ritiene cattiva a tal punto, pur volendo tutelare i suoi cari e se stessa e smascherare una persona da lei definita arrogante, maleducata, instabile e cattiva. Cosa farà l’ex gieffino e cosa farà la Produzione?

