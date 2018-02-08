Hausbrandt acquista Melegatti: le colombe di Pasqua sono salve

Hausbrandt l'azienda italiana di Fabrizio Zanetti ha offerto 1 milione di euro per l'acquisto di Melegatti. Questi soldi consentono di superare le difficoltà di bilancio e di far partire subito la produzione delle colombe di Pasqua.

Ultimatum Melegatti

L'azienda veronese si può salvare e non certo grazie al fondo maltese Abalone. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa era stato imposto un ultimatum. Purtroppo sono stati vani i tentativi di ricomporre il fondo che aveva finanziato la campagna natalizia per la produzione di pandori Melegatti. Oggi come riporta Verona Sera è spuntata una nuova offerta per salvare l'azienda da parte della Hausbrandt.

Hausbrandt, dal caffè ai dolci

L'azienda italiana di Treviso si occupa della produzione di caffè ed è guidata da Fabrizio Zanetti. Sul Corriere ci sono i dettagli di questa generosissima offerta: un milione di euro da corrispondere in 4 assegni da 250mila euro l'uno. Questa somma serve per acquistare l'azienda e risanarla e di partire subito con la campagna di Pasqua. Il tribunale, che sta gestendo le fasi critiche dell'azienda Melegatti, è stato informato e i giudici dovrebbero decidere nei prossimi giorni. Il loro parere è determinate non solo per le colombe ma per quei lavoratori che sono in cassa integrazione a zero e possono tornare a lavorare.

Oggi era in programma il Cda della Melegatti, la maggioranza dei soci era favorevole all'offerta della Hausbrandt. Domani invece ci sarà un incontro in Regione con l'assessore Elena Donazzan. Il tempo stringe, e aspettando altri giorni si rischia di non far partire la produzione per tempo. Pasqua infatti è molto vicina.