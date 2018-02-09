Home Esteri USA, le vietano di tenere con sè il criceto e lo getta nel water

di Redazione 09/02/2018

Mala sorte per una piccolo criceto appartenente a Belen Aldecosea, studentessa americana di 21 anni, che ha gettato nello scarico di una toilette la sua piccola Pebbles. L'animale, un esemplare di criceto nano, non era ben voluto in aereo in quanto la compagnia con cui la ragazza avrebbe dovuto viaggiare le aveva rifiutato il permesso di portarlo con sè. La storia di Belen e il suo criceto La storia non ha tardato a mettere in discussione la Spirit Airlines e le sue politiche per il trasporto degli animali domestici. Belen, prima di prenotare il volo per andate da Baltimora alla Florida, aveva chiesto e persino ottenuto dalla compagnia il consenso di viaggiare con l'animale. Ma giunta all'aeroporto, la Spirit Airlines non gliel'ha permesso, infatti un assistente di volo suggerisce alla ragazza di lasciare libera Pebbles oppure di scaricarla nel water. La ragazza scossa ha raccontato "Non ho avuto altra scelta. Lei era spaventata e lo ero anche io. Ero terrorizzata all'idea di buttarla nella toilette. Ho pianto restando paralizzata per dieci minuti". Le colpe della compagnia aerea La compagnia ha ammesso di aver propinato alla giovane un'informazione errata. Tuttavia, ha smentito nettamente che un impiegato abbia potuto spingere la studentessa ad ammazzare il criceto. Belen ha raccontato l'importanza che aveva la sua piccola Pebbles, dal momento che era un animale di supporto emotivo certificato da un medico. Pare infatti che il criceto l'avesse aiutata in un periodo di grande difficoltà, quando aveva scoperto un grave problema di salute, ossia la presenza di un nodulo sul collo. La studentessa, che ha preso già con sè un altro criceto, sta meditando di rispondere con un'azione legale. Intanto con un comunicato al canale televisivo Fox New, Daphna Nachminovitch, la vicepresidente di Peta, l'associazione per il trattamento etico degli animali, sostiene che la colpa di crudeltà non va solo alla compagnia aerea ma anche alla giovane.

