Fimi ha pubblicato le classifiche dei migliori album e singoli del 2022 sulla base delle vendite: il top della musica italiana di quest’anno.

Classifica Fimi migliori album e singoli del 2022

Fimi ha pubblicato le classifiche annuali di vendita Top Of The Music by FIMI/GfK e ha stilato una top 10 dei dischi e degli album più venduti del 2022.

La Federazione Industria Musicale Italiana riporta con orgoglio che per il terzo anno di fila le classifiche sono dominate dal repertorio musicale italiano, restituendo un anno in musica tutto locale.

Al primo posto nella classifica degli album più venduti, che include i canali fisico, digitale e streaming premium, Sirio di Lazza. Al secondo posto Taxi driver di Rkomi, che resta più che stabile nelle classifiche dopo aver ottenuto la prima posizione nel 2021. Chiude la top3 dei migliori album del 2022 Blu celeste di Blanco.

Blanco conquista il podio anche sul fronte singoli, infatti il singolo più venduto in Italia nel 2022 è Brividi di Mahmood e Blanco, che ha vinto il Festival di Sanremo 2022 ed è anche la canzone più ascoltata dell’anno su tutte le principali piattaforme di musica in streaming. Le altre due hit nella top3 dei singoli stilata da Fimi sono Shakerando di Rhove e Dove si balla di Dargen D’Amico, altro pezzo presentato a Sanremo 2022.

Il CEO di FIMI, Enzo Mazza, ha commentato “Il successo della musica italiana, la forte affermazione di una nuova generazione di artisti che rappresenta il grande cambiamento avvenuto nel settore, è anche il risultato dei forti investimenti dell’industria discografica effettuati negli anni, anche durante la difficile fase della pandemia”.

Top Album 2022

Di seguito la classifica dei 10 album più venduti in Italia nel 2022, considerando i canali: fisico, digitale e streaming premium.

Sirio – Lazza Taxi driver – Rkomi Blu celeste – Blanco Noi, loro, gli altri – Marracash Il giorno in cui ho smesso di pensare – Irama C@ra++ere s?ec!@le – thasup Salvatore – Paky Materia (Pelle) – Marco Mengoni Caos – Fabri Fibra X2 – Sick Luke

Top Singoli 2022

Di seguito la classifica dei 10 singoli più venduti in Italia nel 2022, considerando i canali: fisico, digitale e streaming premium.