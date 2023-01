Marvel: nuovo trailer per Ant-Man and the Wasp: Quantumania

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” ha un nuovissimo trailer in un compaiono non uno, ma molti Paul Rudd che si scontrano con Kang il Conquistatore.

Nuovo trailer per “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

Il nuovo trailer di “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” è stato rilasciato lunedì 9 gennaio durante la partita del National College Football Championship. Nella clip emerge subito lo scontro tra Scott Lang (Paul Rudd) e Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), il nuovo villain della Marvel.

Nel nuovo trailer viene mostrato che Scott e la sua famiglia vengono risucchiati nel Regno Quantico. Una volta giunti in Quantum si trovano faccia a faccia con Kang il Conquistatore, Scott riceve un’offerta allettante. Kang dice a Scott: “Sono l’uomo che può darti l’unica cosa che vuoi. …. tempo” Kang si riferisce a tutto il tempo che Scott ha perso e che avrebbe voluto trascorrere con sua figlia.

Ma quando Scott sembra accettare l’offerta di Kang, si chiede se può davvero fidarsi di lui. Il trailer continua con uno scontro tra molti Scott Lang e Kang. “Non devo vincere. Entrambi dobbiamo solo perdere”, afferma Ant-Man.

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, a febbraio al cinema

Nel primo trailer di “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, rilasciato nel mese di ottobre 2022, i fan hanno visto il ritorno di Scott Lang e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly). Con il nuovo trailer ambientato nel Regno Quantico, vengono rivelate anche strane nuove creature e Kang il Conquistatore.

Il film, diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, vede anche la partecipazione di Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, che riprendono i ruoli di Hank Pym e Janet Van Dyne. Kathryn Newton si unisce al cast nei panni della figlia ormai cresciuta di Scott, Cassie.

Jeff Loveness ha scritto la sceneggiatura del film che dà il via alla Fase 5 della Marvel ed è anche pronto a scrivere l’imminente “The Kang Dynasty”.

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” uscirà nelle sale il 15 febbraio 2023.