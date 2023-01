I migliori consigli utili a scegliere il casco da moto perfetto per le proprie esigenze

In questa guida tratteremo un argomento molto importante, sia per i motociclisti esperti che per gli amatori. Stiamo parlando del casco che, più che un accessorio, è un vero e proprio dispositivo di sicurezza indispensabile per poter circolare con il proprio ciclomotore, a prescindere dalla sua dimensione, dalla cilindrata e dal tipo di percorsi su cui lo si conduce.

L’utilizzo del casco viene prescritto dalla legge e, pertanto, non è possibile salire in moto ed eseguire anche la tratta più breve senza indossarlo. L’attuale mercato di riferimento, inoltre, si rivela molto variegato e, quindi, ricco di possibilità per ogni tipologia di motociclista. Basti pensare a quanti marchi di accessori per motociclisti ci siano in commercio e alla moltitudine di modelli che essi propongono.

I caschi si distinguono per tipologia, qualità ed estetica e, per questo motivo, ci sono diversi parametri di cui tenere assolutamente presente quando se ne acquista uno. Dai modelli professionali più costosi a quelli dal prezzo accessibile rivolti a chi utilizza moto o scooter per passeggiare. Ogni dispositivo di sicurezza si rivolge a nicchie di mercato differenti, oltre a presentare delle peculiarità tecniche da non trascurare, tra accessori e composizione.

Vien da sé, dunque, che stiamo addentrandoci in un argomento particolarmente ampio. Il casco, del resto, si è rivelato in diverse occasioni un vero e proprio salvavita. Scopriamo, dunque, in questa guida, alcune tra le più importanti informazioni necessarie per poter scegliere il migliore per le proprie esigenze, partendo proprio dal fatto che, per acquistare un prodotto di qualità, bisogni affidarsi a realtà esperte di settore come Comomotorrad.it per poter attingere ad un ampio ventaglio di caschi omologati e completamente affidabili.

Ecco cosa serve sapere sulle diverse tipologie di caschi

Abbiamo già visto come, ad ogni tipologia di motociclista sia, di fatto, indirizzato un casco differente. Al momento, il mercato di riferimento propone articoli proprio per chiunque, da quelli aperti, privi della copertura per il mento e ideali per l’estate e i proprietari di moto custom a quelli integrali, passando per i modulari.

I primi garantiscono una maggiore freschezza, a fronte di una protezione ridotta del viso che spinge moltissimi possessori ad acquistare una visiera opzionale o, comunque, ad acquistare modelli che presentino una minima protezione per gli occhi, ideale soprattutto quando si conduce il mezzo su manti sterrati o rovinati.

I caschi integrali coprono, invece, l’intera testa, risultando talvolta claustrofobici o, addirittura, impossibili da utilizzare per chi porta gli occhiali. In genere, essi vengono adoperati in pista, ma non mancano motociclisti sportivi che utilizzano il casco integrale anche in strada. Il compromesso tra le due alternative è il casco modulare, adattabile sia all’uso in città che in autostrada. Esso può essere indossato come un casco aperto, ma all’occorrenza, proteggere come uno integrale.

Parametri da valutare all’acquisto di un casco

Viste le premesse, avrete sicuramente avuto modo di evincere che l’acquisto di un casco non possa essere proprio impulsivo, soprattutto quando si muovono i primi passi nel mondo delle Due Ruote. Prendete in considerazione la comodità dei vari modelli che avete adocchiato, mettendola sempre in rapporto con parametri come il grado di sicurezza che possono offrirvi e la durabilità potenziale.

Chi viaggia molto necessita di un casco confortevole, ma in linea generale è sempre necessario selezionare il modello ideale in termini di taglia per le dimensioni della vostra testa. I caschi, comunque, sono regolabili, però non bisogna sottovalutare il contatto tra casco e testa che non dovrà essere troppo stretto, pur restando stabile. Altro aspetto importante è la ventilazione garantita dal tipo di interno di cui si compone.