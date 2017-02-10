Home Economia & Lavoro Finanziamenti promozioni Febbraio 2017: migliori prestiti online per pensionati e dipendenti

di Redazione 10/02/2017

Quando si prospetta il bisogno di richiedere dei prestiti personali e avere una certa liquidità a disposizione, è più logico che i dipendenti e i pensionati hanno più possibilità di vedere accolta la loro richiesta: la maggioranza delle banche e delle finanziarie ha tra i requisiti di finanziamento il possesso di un reddito dimostrabile con busta paga o con cedolino pensione tra i requisiti necessari. Per chi vuole una comparazione e sapere quali sono i migliori prodotti finanziari e le promozioni online di Febbraio 2017 riguardo i finanziamenti. Le migliori promozioni online di Febbraio 2017 iniziano con i prestiti personali BancoPosta: fino alla fine del mese si può richiedere il prestito BancoPosta Auto per ottenere dagli 8mila ai 30mila Euro, della durata di 30 o 84 mesi. L’offerta del mese permette di ottenere 10mila Euro da restituire in 60 mensilità con rate da 200,38 Euro, Tan Fisso a 7,50% e Taeg al 7,84%. BancoPosta Consolidamento permette ai pensionati e ai dipendenti di richiedere importi dai 3mmila fino ai 50mila Euro, con durata dai 30 ai 96 mesi. Infine, il Prestito BancoPosta Flessibile con opzione Cambio Rata permette di richiedere dai 3mila ai 30mila Euro con rimborso della durata da 24 a 108 mesi: tutti questi finanziamenti sono riservate a chi accredita lo stipendio o la pensione sul Conto Corrente BancoPosta. Ance Findomestic ha dei prodotti molto validi, come il Prestito Personale Flessibile che permette ai richiedenti di ottenere tra i 1000e i 60mila Euro con restituzione dalle 6 alle 120 rate: il cliente può sfruttare l’opzione Cambio Rata e Salto Rata. Le condizioni per i finanziamenti: avere tra i 18 e i 75 anni, risiedere in Italia, essere titolari di un conto corrente (BancoPosta per l’offerta delle Poste) e avere un reddito dimostrabile. I prestiti personali online Agos permettono ai pensionati e ai dipendenti di richiedere dei finanziamenti dai 500 ai 30mila Euro con una modalità di rimborso della durata di 12 ai 120 rate: si può saltare una rata posticipando il pagamento e modificare l’importo. Questa promozione di Febbraio 2017 sarà valida fino a fine marzo 2017. Anche Compass ha delle promozioni per il mese di Febbraio 2017: prodotti finanziari per chi ha un reddito dimostrabile a partire da 5mila fino a 30mila Euro, restituibili da un minimo di 24 mesi a un massimo di 84 mesi con Tan 15,15% e Taeg 20,58%. Sempre per quanto riguarda le migliori offerte finanziamento online, Prestito Arancio ING Direct permette di richiedere la somma direttamente attraverso il sito, con sconti molto significativi se l’addebito delle rate avviene sul Conto Corrente Arancio: facile gestione grazie alle opzioni Salta Rata e Riduci Rata.

