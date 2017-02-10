Uomini e Donne gossip news Trono Classico: oggi la verità di Sonia Lorenzini su Federico Piccinato
di Redazione
10/02/2017
Il gossip non vuole proprio abbandonare il Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo le news relative ad una frequentazione fra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato, i due hanno deciso di raccontare tutta la verità e li potremmo seguire nel corso della puntata di oggi.
Uomini e Donne puntata oggi: Il chiarimento tra Sonia Lorenzini e Federico PiccinatoNel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne troveremo al centro di tante polemiche ancora una volta Sonia Lorenzini. Secondo quanto dichiarato da Mario Serpa l'attuale tronista Sonia non starebbe vivendo limpidamente il suo periodo nel programma e, come lei, anche Federico Piccinato che non nutrirebbe un vero interesse per la ragazza, un accusa mossa dal corteggiatore Emanuele. Che sia tutta finzione quello che abbiamo visto nel corso delle puntate andate in onda fino a ieri? La cosa ha destabilizzato parecchio i fan di Uomini e Donne che hanno sempre creduto nella buona fede della Lorenzini. Al centro della puntata di oggi infatti ci sarà un video che mostrerà il chiarimento tra la tronista e il suo corteggiatore. Federico riuscirà a convincere Sonia Lorenzini della sua buona fede e interessi sinceri?
Uomini e Donne Anticipazioni: Sonia Lorenzini contro Mario Serpa?Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata però non finiscono qui, dato che oggi in studio ci sarà anche Mario Serpa che punzecchierà Sonia Lorenzini. L'ex corteggiatore, ormai presenza fissa di Uomini e Donne, continua non esser convinto dalle intenzioni della tronista. I fan della Lorenzini parlano già di uno attacco inutile da parte di Mario Serpa, sarà vero?
