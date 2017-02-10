Sanremo 2017 news e classifica parziale: Ermal Meta vice la serata cover e vola per il podio, i due duetti fuori dal Festival
di Redazione
10/02/2017
Sanremo 2017 è entrato nella fase più viva della sua competizione. Dopo la conclusione della serata cover, vinta da Ermal meta con Amara terra mia, finalmente è possibile stilare una prima classifica parziale. Secondo alcune news circolano sul web, Fiorella Mannoia ha perso il suo vantaggio iniziale mentre Ermal Meta pare che sia pronto a vincere il Festival di Sanremo 2017, mentre restano definitivamente eliminati i due duetti.
Sanremo 2017 terza serata: Ermal Meta trionfa con Amara terra mia seguito da Paola Turci e Marco MasiniLa terza serata di Sanremo 2017 è stata definita in parte la più deludente del festival. Il pubblico si aspettava grandi rivisitazioni delle cover, invece la maggior parte dei big in gara si è limitato a reinterpretare alcuni grandi classici della canzone italiana. Durante la giornata di ieri sera però la giuria ha voluto premiare i tre cantanti che, differentemente, hanno dato un tocco di qualità artistica ai loro brani, il terzo posto è stato conquistato da Marco Masini con la canzone di Giorgio Felatti Signortenente (L'interpretazione è stata definita suggestiva ed emozionante); il secondo posto è toccato a Paola Turci con Un'emozione da poco di Anna Oxa (Un arrangiamento ultra rock per una delle canzoni più amate della storia del Festival); il primo posto invece è stato conquistato da Ermal Meta che si è esibito con Amara terra mia di Domenico Modugno (Il cantante è stato definito un vero e fuori classe grazie alla sua doppia interpretazione uomo/donna).
Sanremo 2017 classifica: Ermal Meta sposta Fiorella Mannoia sarà lui il vincitore del Festival?Dopo la terza giornata del Festival di Sanremo 2017 si può già stilale una classifica parziale degli artisti in gara, sfatando in parte il risultato dei bookmaker che volevano Fiorella Mannoia come vincitrice assolta. Grazie alla serata cover infatti Ermal Meta è volato al proprio posto della classifica parziale seguito dalla Mannoia e Sergio Sylvestre. Con grande sorpresa però si sta facendo spazio in questa classifica anche Lodovica Comello, dato che il suo brano Il cielo non mi basta è gettonatissimo sui social. Purtroppo restano fuori dalla competizione Nesli con Alice Paba e Raige con Giulia Luzi.
Articolo Precedente
Finanziamenti promozioni Febbraio 2017: migliori prestiti online per pensionati e dipendenti
Redazione