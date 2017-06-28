Fiorello contro la Rai: nessuno tocchi L'Arena di Massimo Giletti
di Redazione
28/06/2017
Fiorello contro la Rai. Lo showman e conduttore dell'Edicola Fiore anche questa volta decide di non star zitto e dire la sua opinione sull'argomento del giorno. Che nessuno tocchi L'Arena e Massimo Giletti? Ecco la verità sull'intervento di Fiorello a Radio 2. Fiorello contro la Rai, lo showman a quanto pare trova davvero intollerabile quanto stia accadendo nel corso di queste ore. Come abbiamo avuto modo di apprendere nei passati giorni, il prossimo settembre Massimo Giletti non potrà più condurre L'Arena, il programma boom di ascolti la domenica pomeriggio. "Qui leggiamo sul giornale che il caso Giletti arriva in Commissione di Vigilanza. Ma mi chiedo: come si può cancellare una trasmissione che faceva 4 milioni?". Ecco le parole a caldo di Fiorello durante Edicola Fiore. La cancellazione del programma di Massimo Giletti ha lasciato dunque perplesso anche lo showman siciliano che si chiede il perché di tale azione da parte dei dirigenti della Rai. Qualcuno sul web ironizza dicendo che dietro tale scelta c'è il rinnovo di Fabio Fazio con uno stipendio shock, ma le due cose comunque non sembrano assolutamente collegate. L'intervento di Fiorello nel suo programma si è concluso con un forte incoraggiamento per Massimo Giletti che vede così cancellata L'Arena e gli anni di lavoro e indagini. Fiorello resta contro la Rai? Secondo alcuni rumors i dissapori tra Fiorello e mamma Rai però potrebbero svanire presto. Lo showman siciliano potrebbe dunque tornare sul piccolo schermo con un nuovo format già nel 2018, dato che per il prossimo dicembre è prevista la scadenza del suo contratto con Sky... Sarà tutto il frutto di un caso?
