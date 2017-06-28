Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2018: Alessia Marcuzzi confermata, Simona Ventura opinionista?

di Redazione 28/06/2017

E’ tempo di conferme e smentite, anche perché presto verranno resi noti i palinsesti per l’autunno 2017 e tutti erano in trepidazione per sapere se Simona Ventura, reduce dal successo di Selfie-Le Cose Cambiano, avrebbe fatto il colpaccio e avrebbe scalzato Alessia Marcuzzi al timone dell’Isola dei Famosi 2018, ma è la stessa Pinella a dissipare i dubbi, in quanto il suo contratto per la conduzione del programma in prima serata su Canale5 è blindato e non si può sciogliere facilmente. Recentemente, la bionda conduttrice ha dichiarato che con l’Isola 2018 si lavorerà da settembre, e chissà se la pazza idea di avere una SuperSimo opinionista possa stuzzicare i vertici Mediaset? Alessia Marcuzzi e la sua squadra di lavoro cominceranno a lavorare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi: la passata edizione è stata vinta da Raz Degan ed è in procinto di condurre la versione NIP dell’Isola, dal titolo Survivor, il quale andrà in onda in prima serata su Italia1. E Simona Ventura sarebbe libera da impegni professionali, visto che pare che la terza stagione di Selfie non è contemplata da Mediaset: avrebbe la strada libera per un bel ruolo da opinionista, Pinella permettendo. Eppure, gli indizi disseminati da Simona Ventura portano tutti all’Isola dei Famosi 2018: è stata ospite a Supervivientes in Spagna per supportare Paola Caruso, elogiata in terra ispanica come colei che ha condotto otto edizioni dell’Isola, tanto che Alessia Marcuzzi ha dichiarato che, quando festeggeranno il Grande Fratello, spera di essere invitata visto che ha condotto 10 edizioni. Questa rivalità verrà messa da parte per il bene del programma?

