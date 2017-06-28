Antonella Mosetti nuda su Instagram, la foto scandalo della showgirl
di Redazione
28/06/2017
Antonella Mosetti nuda su Instagram! La foto scandalo della showgirl è apparsa sui social solo qualche ora fa. In pochissimo tempo lo scatto ha attirato l'attenzione di migliaia di follower che si sono lasciati andare con commenti di vario tipo. Il post su Instagram nasconde un però, scopriamolo insieme. Antonella Mosetti nuda su Instagram! La showgirl riesce sempre a trovare il modo per far parlare di se e mettere allerta il mondo del gossip italiano. Dopo il Grande Fratello Vip la Mosetti aveva deciso di raggiungere l'ex fidanzato nel cuore di Londra, trascurando quasi il lavoro in Italia. L'amore con Gennaro, purtroppo, a distanza di pochi mesi è finito e la showgirl è tornata alla sua normale vita quotidiana, fatta di lavoro e shooting fotografici. La conferma di quanto detto arriva proprio dal profilo Instagram di Antonella Mosetti dove, in vista dell'estate, è super attiva tra un set e l'altro con varie sponsorizzazioni. Uno scatto in particolare, apparso qualche ora fa proprio su Instagram, mostra Antonella Mosetti come forse non l'abbiamo mai vista... Ovvero senza veli. Lo scatto in questione però nasconde un qualcosa che in pochissimi hanno notato. Antonella Mosetti nuda su Instagram? Uno scatto pubblicato qualche ora dalla showgirl ha mandato in tilt i suoi follower, che si sono lasciati andare con vari commenti sulla sua bellezza oltre che forma fisica. La foto, che mostra Antonella Mosetti seduta con le gambe incrociate, regala un effetto ottico davvero hot... L'ex gieffina è davvero senza veli? La risposta a questa domanda è "no", dato che sul torace si intravede un bikini blu, un effetto ottico realizzato dal fotografo che ha infiammato dunque gli animi degli utenti di Instagram!
Redazione